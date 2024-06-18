Ушла из жизни последняя жена Рязанова: мысли о муже, как сложилась судьба после его смерти

Ушла из жизни последняя жена Эльдара Рязанова

18 июня 2024 в 22:06 Размер текста - 17 +

В 83 года умерла вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Умерла вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. На момент смерти ей было 83 года. О том, что она ушла из жизни, рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко. Кто такая Эмма Абайдуллина и как сложилась ее судьба после смерти мужа — в материале URA.RU. Что известно об Абайдуллиной до брака с Рязановым Эмма Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года в Свердловске. До переезда в Москву она сделала карьеру журналиста, публикуясь в региональных изданиях и работая редактором киноцентра. Ее первым мужем был художник-конструктор Валерий Бердюгин, от которого она родила двоих сыновей, вторым — композитор Павел Аедоницкий. Как сложился брак Эммы Абайдуллиной и Эльдара Рязанова Встречаться они начали уже через полгода после похорон второй жены Рязанова Нины Скуйбиной. Рязанов и Абайдуллина поженились в 1995 году. Она оставила профессию, чтобы посвятить себя семейной жизни, поддерживала мужа во всех начинаниях и помогла ему справиться с депрессией после потери второй жены. Эльдар Рязанов говорил о своей жене с большой нежностью и благодарностью. «Можно сказать, что я живу только благодаря Эмме… Она мне часто говорит: „Ты, главное, за меня держись“. Вот я и держусь», — отмечал он. Высказывания Эммы о Рязанове Она отмечала любовь режиссера к родному городу — Самаре. «Эльдар Александрович очень любил Самару. Она всегда была для него одним из самых любимых городов», — говорила Абайдуллина. Несмотря на то, что Рязанов провел в Самаре всего месяц после рождения и год во время войны, а также летние каникулы, его привязанность к городу была сильной и постоянной. «Это был постоянный нежный взволнованный роман <…> Я бы хотела, чтобы он любил меня больше, чем этот город, но Самару он любил больше», — заявляла Абайдуллина. Она также отмечала, что в трудные времена, когда людям не хватает надежды, фильмы Рязанова становятся источником тепла и веры в лучшее. «Сегодня, когда так много горького и грустного, фильмы Рязанова согревают людей», — уверяла Абайдуллина. Как сложилась судьба Абайдуллиной после смерти Рязанова Рязанов умер в 2015 году. Абайдуллина не исполнила его последнюю волю: похоронить его рядом со второй супругой Ниной Скуйбиной. После смерти Эльдара Рязанова Эмма Валериановна стала управлять киноклубом, который носит имя Рязанова, и создала коллекцию, посвященную его творчеству. Но в 2021 году передала руководство другу семьи, артисту Олегу Митяеву. Она редко появлялась на публике и давала интервью, но в 2022 году выразила свое негодование по поводу пародии на фильм своего мужа «Ирония судьбы, или с легким паром». Она назвала картину «несусветной глупостью». Вдова легендарного режиссера умерла 18 июня 2024 года. На момент смерти Абайдуллиной было 83 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Умерла вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. На момент смерти ей было 83 года. О том, что она ушла из жизни, рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко. Кто такая Эмма Абайдуллина и как сложилась ее судьба после смерти мужа — в материале URA.RU. Эмма Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года в Свердловске. До переезда в Москву она сделала карьеру журналиста, публикуясь в региональных изданиях и работая редактором киноцентра. Ее первым мужем был художник-конструктор Валерий Бердюгин, от которого она родила двоих сыновей, вторым — композитор Павел Аедоницкий. Встречаться они начали уже через полгода после похорон второй жены Рязанова Нины Скуйбиной. Рязанов и Абайдуллина поженились в 1995 году. Она оставила профессию, чтобы посвятить себя семейной жизни, поддерживала мужа во всех начинаниях и помогла ему справиться с депрессией после потери второй жены. Эльдар Рязанов говорил о своей жене с большой нежностью и благодарностью. «Можно сказать, что я живу только благодаря Эмме… Она мне часто говорит: „Ты, главное, за меня держись“. Вот я и держусь», — отмечал он. Она отмечала любовь режиссера к родному городу — Самаре. «Эльдар Александрович очень любил Самару. Она всегда была для него одним из самых любимых городов», — говорила Абайдуллина. Несмотря на то, что Рязанов провел в Самаре всего месяц после рождения и год во время войны, а также летние каникулы, его привязанность к городу была сильной и постоянной. «Это был постоянный нежный взволнованный роман <…> Я бы хотела, чтобы он любил меня больше, чем этот город, но Самару он любил больше», — заявляла Абайдуллина. Она также отмечала, что в трудные времена, когда людям не хватает надежды, фильмы Рязанова становятся источником тепла и веры в лучшее. «Сегодня, когда так много горького и грустного, фильмы Рязанова согревают людей», — уверяла Абайдуллина. Рязанов умер в 2015 году. Абайдуллина не исполнила его последнюю волю: похоронить его рядом со второй супругой Ниной Скуйбиной. После смерти Эльдара Рязанова Эмма Валериановна стала управлять киноклубом, который носит имя Рязанова, и создала коллекцию, посвященную его творчеству. Но в 2021 году передала руководство другу семьи, артисту Олегу Митяеву. Она редко появлялась на публике и давала интервью, но в 2022 году выразила свое негодование по поводу пародии на фильм своего мужа «Ирония судьбы, или с легким паром». Она назвала картину «несусветной глупостью». Вдова легендарного режиссера умерла 18 июня 2024 года. На момент смерти Абайдуллиной было 83 года.