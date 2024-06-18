Ушла из жизни последняя жена Рязанова: мысли о муже, как сложилась судьба после его смерти

Умерла вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. На момент смерти ей было 83 года. О том, что она ушла из жизни, рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко. Кто такая Эмма Абайдуллина и как сложилась ее судьба после смерти мужа — в материале URA.RU.
Что известно об Абайдуллиной до брака с Рязановым
Эмма Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года в Свердловске. До переезда в Москву она сделала карьеру журналиста, публикуясь в региональных изданиях и работая редактором киноцентра. Ее первым мужем был художник-конструктор Валерий Бердюгин, от которого она родила двоих сыновей, вторым — композитор Павел Аедоницкий.
Как сложился брак Эммы Абайдуллиной и Эльдара Рязанова
Встречаться они начали уже через полгода после похорон второй жены Рязанова Нины Скуйбиной. Рязанов и Абайдуллина поженились в 1995 году. Она оставила профессию, чтобы посвятить себя семейной жизни, поддерживала мужа во всех начинаниях и помогла ему справиться с депрессией после потери второй жены.
Эльдар Рязанов говорил о своей жене с большой нежностью и благодарностью. «Можно сказать, что я живу только благодаря Эмме… Она мне часто говорит: „Ты, главное, за меня держись“. Вот я и держусь», — отмечал он.
Высказывания Эммы о Рязанове
Она отмечала любовь режиссера к родному городу — Самаре. «Эльдар Александрович очень любил Самару. Она всегда была для него одним из самых любимых городов», — говорила Абайдуллина.
Несмотря на то, что Рязанов провел в Самаре всего месяц после рождения и год во время войны, а также летние каникулы, его привязанность к городу была сильной и постоянной. «Это был постоянный нежный взволнованный роман <…> Я бы хотела, чтобы он любил меня больше, чем этот город, но Самару он любил больше», — заявляла Абайдуллина.
Она также отмечала, что в трудные времена, когда людям не хватает надежды, фильмы Рязанова становятся источником тепла и веры в лучшее. «Сегодня, когда так много горького и грустного, фильмы Рязанова согревают людей», — уверяла Абайдуллина.
Как сложилась судьба Абайдуллиной после смерти Рязанова
Рязанов умер в 2015 году. Абайдуллина не исполнила его последнюю волю: похоронить его рядом со второй супругой Ниной Скуйбиной.
После смерти Эльдара Рязанова Эмма Валериановна стала управлять киноклубом, который носит имя Рязанова, и создала коллекцию, посвященную его творчеству. Но в 2021 году передала руководство другу семьи, артисту Олегу Митяеву.
Она редко появлялась на публике и давала интервью, но в 2022 году выразила свое негодование по поводу пародии на фильм своего мужа «Ирония судьбы, или с легким паром». Она назвала картину «несусветной глупостью».
Вдова легендарного режиссера умерла 18 июня 2024 года. На момент смерти Абайдуллиной было 83 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.