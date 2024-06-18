18 июня 2024

Федерация тенниса России назвала состав на Олимпиаду в Париже

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Восемь россиян сыграют на Олимпиаде
Восемь россиян сыграют на Олимпиаде Фото:

На Олимпиаде в Париже выступять восемь российских теннисистов. Об этом сообщила Федерация тенниса России.

«Российские игроки, заявленные на Олимпийские игры 2024 года. Восемь россиян сыграют на кортах Парижа в одиночном и парном разрядах», — сообщили в официальном telegram-канале Федерации тенниса России.

У мужчин сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. В женскую сборную России попали Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Ранее стало известно, что всех российских теннисистов допустили к Олимпиаде в Париже. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отмечал, что спортсмены не будут отказываться от участия в играх в нейтральном статусе.

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На Олимпиаде в Париже выступять восемь российских теннисистов. Об этом сообщила Федерация тенниса России. «Российские игроки, заявленные на Олимпийские игры 2024 года. Восемь россиян сыграют на кортах Парижа в одиночном и парном разрядах», — сообщили в официальном telegram-канале Федерации тенниса России. У мужчин сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. В женскую сборную России попали Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. Ранее стало известно, что всех российских теннисистов допустили к Олимпиаде в Париже. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отмечал, что спортсмены не будут отказываться от участия в играх в нейтральном статусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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