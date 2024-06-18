Федерация тенниса России назвала состав на Олимпиаду в Париже

На Олимпиаде в Париже выступять восемь российских теннисистов. Об этом сообщила Федерация тенниса России.
«Российские игроки, заявленные на Олимпийские игры 2024 года. Восемь россиян сыграют на кортах Парижа в одиночном и парном разрядах», — сообщили в официальном telegram-канале Федерации тенниса России.
У мужчин сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. В женскую сборную России попали Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.
Ранее стало известно, что всех российских теннисистов допустили к Олимпиаде в Париже. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отмечал, что спортсмены не будут отказываться от участия в играх в нейтральном статусе.
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