РБК: экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний задержали в Москве

Задержание произошло утром 18 июня, пишет РБК
Бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера задержали в Москве. Об этом заявили источники на транспортном рынке.
«Задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в „СГ-Транс“», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Также собеседники агентства пояснили, что помимо Тейчера задержали еще пять человек.
Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу Следственного комитета России и в пресс-службу ФСБ РФ. Ответы ожидаются
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