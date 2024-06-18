18 июня 2024

РБК: экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний задержали в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание произошло утром 18 июня, пишет РБК
Задержание произошло утром 18 июня, пишет РБК Фото:

Бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера задержали в Москве. Об этом заявили источники на транспортном рынке.

«Задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в „СГ-Транс“», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Также собеседники агентства пояснили, что помимо Тейчера задержали еще пять человек. 

Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу Следственного комитета России и в пресс-службу ФСБ РФ. Ответы ожидаются

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Бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера задержали в Москве. Об этом заявили источники на транспортном рынке. «Задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в „СГ-Транс“», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Также собеседники агентства пояснили, что помимо Тейчера задержали еще пять человек.  Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу Следственного комитета России и в пресс-службу ФСБ РФ. Ответы ожидаются
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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