18 июня 2024

На границе Свердловской области водитель сбил ребенка, катавшегося по трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник катался один по проезжей части
Школьник катался один по проезжей части Фото:

На границе Свердловской и Челябинской областей водитель «Лада Нива» протаранил 11-летнего школьника, ехавшего на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Свердловской области.

«Водитель автомобиля „Лада Нива“, мужчина 1974 г.р., двигаясь со стороны г. Михайловска, допустил наезд на 11-летнего велосипедиста, который в нарушение правил дорожного движения, двигался по проселочной дороге и совершал выезд на главную, не предоставив преимущество движущемуся по ней автомобилю», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. После аварии ребенка с травмой головы отвезли в больницу в Нижних Сергах, а после из-за состояния школьника перевели в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга.

По данным инспекторов, школьник катался по дороге без защитной экипировки. В отношении родителей проведут проверку, инициированную ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и проведут профилактическую беседу.

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На границе Свердловской и Челябинской областей водитель «Лада Нива» протаранил 11-летнего школьника, ехавшего на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Лада Нива“, мужчина 1974 г.р., двигаясь со стороны г. Михайловска, допустил наезд на 11-летнего велосипедиста, который в нарушение правил дорожного движения, двигался по проселочной дороге и совершал выезд на главную, не предоставив преимущество движущемуся по ней автомобилю», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. После аварии ребенка с травмой головы отвезли в больницу в Нижних Сергах, а после из-за состояния школьника перевели в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга. По данным инспекторов, школьник катался по дороге без защитной экипировки. В отношении родителей проведут проверку, инициированную ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и проведут профилактическую беседу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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