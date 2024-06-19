В санкционный список Канады попали 13 сотрудников ФСИН и СК ЯНАО

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В новый санкционный список Канады попал руководитель СУСК по ЯНАО Андрей Егоров
В новый санкционный список Канады попал руководитель СУСК по ЯНАО Андрей Егоров Фото:

Канада опубликовала новый список санкций. В него попали 13 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Следственного комитета России (СК) в ЯНАО, где отбывал наказание Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

«Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции. <…> Эти санкции введены в связи со смертью <…> Навального», — написано на официальном сайте правительства Канады. Среди них 13 сотрудников ФСИН и СК РФ в ЯНАО, где отбывал наказание Навальный.

Среди прочих, в перечне указаны руководитель СУ СК по ЯНАО Андрей Егоров и его заместитель Дмитрий Цымбаленко. Также в него вошли глава следственного отдела СК РФ по Салехарду Сергей Патлатюк и замначальника управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов.

Днем 16 февраля Алексей Навальный испытал недомогание после возвращения с прогулки, в результате чего он упал в обморок и скончался. Согласно первоначальным выводам, причиной смерти мог стать отколовшийся тромб.

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Канада опубликовала новый список санкций. В него попали 13 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Следственного комитета России (СК) в ЯНАО, где отбывал наказание Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). «Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции. <…> Эти санкции введены в связи со смертью <…> Навального», — написано на официальном сайте правительства Канады. Среди них 13 сотрудников ФСИН и СК РФ в ЯНАО, где отбывал наказание Навальный. Среди прочих, в перечне указаны руководитель СУ СК по ЯНАО Андрей Егоров и его заместитель Дмитрий Цымбаленко. Также в него вошли глава следственного отдела СК РФ по Салехарду Сергей Патлатюк и замначальника управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов. Днем 16 февраля Алексей Навальный испытал недомогание после возвращения с прогулки, в результате чего он упал в обморок и скончался. Согласно первоначальным выводам, причиной смерти мог стать отколовшийся тромб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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