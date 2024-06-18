Египет выдал РФ пять россиян, подозреваемых в убийстве

19 июня 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Россияне совершили преступления по различным уголовным статьям (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU За 2022—2023 годы Египет выдал России пять граждан, которые совершили преступления по статьям «Мошенничество», «Убийство», «Дача взятки» и «Руководство организованной преступной группой». Об этом рассказал генпрокурор Египта Мохамед Шауки Айяд. «За два года — 2022 и 2023 — Египет выдал пять российских граждан, обвиняемых в совершении преступлений по статьям «Убийство», «Мошенничество», «Руководство организованной преступной группой» и «Дача взятки», — заявил Айяд на шестой встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС. Его слова приводят «Известия». Согласно словам Айяда, организованная преступность использует технологии ИИ в преступлениях, связанных с требованием выкупа. Например, бандиты могут находиться в одной стране, жертва — в другой, деньги же перечисляются в третью страну. Генпрокурор добавил, что Египет сотрудничает с РФ по части выявления трансграничных и транснациональных преступлений, например, требование выкупа или незаконная миграция граждан. «Страны связывают многолетние стратегические отношения в различных сферах», — подчеркнул Айяд. Сообщалось, что сотрудники из стран БРИКС выразили высокую оценку работе коллег из России по цифровизации судебной системы. Также ими были одобрены действия по стандартизации судебной практики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За 2022—2023 годы Египет выдал России пять граждан, которые совершили преступления по статьям «Мошенничество», «Убийство», «Дача взятки» и «Руководство организованной преступной группой». Об этом рассказал генпрокурор Египта Мохамед Шауки Айяд. «За два года — 2022 и 2023 — Египет выдал пять российских граждан, обвиняемых в совершении преступлений по статьям «Убийство», «Мошенничество», «Руководство организованной преступной группой» и «Дача взятки», — заявил Айяд на шестой встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС. Его слова приводят «Известия». Согласно словам Айяда, организованная преступность использует технологии ИИ в преступлениях, связанных с требованием выкупа. Например, бандиты могут находиться в одной стране, жертва — в другой, деньги же перечисляются в третью страну. Генпрокурор добавил, что Египет сотрудничает с РФ по части выявления трансграничных и транснациональных преступлений, например, требование выкупа или незаконная миграция граждан. «Страны связывают многолетние стратегические отношения в различных сферах», — подчеркнул Айяд. Сообщалось, что сотрудники из стран БРИКС выразили высокую оценку работе коллег из России по цифровизации судебной системы. Также ими были одобрены действия по стандартизации судебной практики.