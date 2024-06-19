AFP: в Саудовской Аравии погибло свыше 500 паломников

Миллионы мусульман прибыли в Мекку для выполнения хаджа (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Количество погибших паломников во время хаджа в Саудовской Аравии составляет 577 человек. По меньшей мере 323 из них были египтянами, сообщают СМИ.

«Около 577 паломников погибли во время хаджа. По меньшей мере 323 из погибших были египтянами, все они скончались из-за жары, кроме одного, получившего смертельные травмы во время давки. Также погибло не менее 60 иорданцев», — сообщает издание AFP .

Издание уточняет, что на паломничество все больше влияет изменение климата. Так, температура в районе, где проводятся ритуалы, повышается на 0,4 градуса каждое десятилетие. Температура в Большой мечети в Мекке 17 июня достигла 51,8 градуса.

Ежегодно миллионы мусульман со всего мира собираются в Мекке, чтобы выполнить хадж. В этом году он продлится до вечера 19 июня. Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни.