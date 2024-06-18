18 июня 2024

У пьяного свердловчанина конфисковали иномарку

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Жителя Тугулыма лишили прав за пьяное вождение
Жителя Тугулыма лишили прав за пьяное вождение Фото:

По решению Талицкого районного суда у жителя Тугулыма изъяли автомобиль Audi A4 за пьяное вождение. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Свердловской области.

«Талицкий районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя п.г.т. Тугулым, 1971 г.р. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения)», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в феврале 2024 года пьяный свердловчанин водил авто. Инспекторы заметили неадекватное состояние водителя во время проверки документов. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. По решению суда, свердловчанина приговорили к 300 часов общественных работ и лишили водительских прав на 2,5 года.

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По решению Талицкого районного суда у жителя Тугулыма изъяли автомобиль Audi A4 за пьяное вождение. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Свердловской области. «Талицкий районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя п.г.т. Тугулым, 1971 г.р. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения)», — говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что в феврале 2024 года пьяный свердловчанин водил авто. Инспекторы заметили неадекватное состояние водителя во время проверки документов. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. По решению суда, свердловчанина приговорили к 300 часов общественных работ и лишили водительских прав на 2,5 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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