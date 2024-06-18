У пьяного свердловчанина конфисковали иномарку

По решению Талицкого районного суда у жителя Тугулыма изъяли автомобиль Audi A4 за пьяное вождение. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Свердловской области.
«Талицкий районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя п.г.т. Тугулым, 1971 г.р. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения)», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в феврале 2024 года пьяный свердловчанин водил авто. Инспекторы заметили неадекватное состояние водителя во время проверки документов. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. По решению суда, свердловчанина приговорили к 300 часов общественных работ и лишили водительских прав на 2,5 года.
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