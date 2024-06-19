ТАСС: угнавший Т-64 танкист ВСУ подал документы на получение гражданства РФ

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Лихачев подал документы для получения паспорта РФ, его сделают через несколько недель, заявил источник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-украинский военнослужащий Максим Лихачев, который на танке Т-64 перешел на российскую сторону, подал документы для получения гражданства РФ. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.

«Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта», — передает ТАСС слова источника. Отмечается, что документ будет готов через несколько недель.

В конце мая под Донецком Лихачев сдался российским войскам. Он прибыл на указанное место на танке Т-64, который был угнан у ВСУ. Сдавшийся является уроженцем города Краснодон, расположенного в ЛНР.

Позже Максим Лихачев сделал заявление, что польские спецслужбы предлагали ему быть шпионом в Донбассе. Он добавил, что спецслужбы также интересовались сведениями из ДНР и ЛНР и пытались выяснить место рождения и фактического проживания его родственников, пишет RT.

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Экс-украинский военнослужащий Максим Лихачев, который на танке Т-64 перешел на российскую сторону, подал документы для получения гражданства РФ. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР. «Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта», — передает ТАСС слова источника. Отмечается, что документ будет готов через несколько недель. В конце мая под Донецком Лихачев сдался российским войскам. Он прибыл на указанное место на танке Т-64, который был угнан у ВСУ. Сдавшийся является уроженцем города Краснодон, расположенного в ЛНР. Позже Максим Лихачев сделал заявление, что польские спецслужбы предлагали ему быть шпионом в Донбассе. Он добавил, что спецслужбы также интересовались сведениями из ДНР и ЛНР и пытались выяснить место рождения и фактического проживания его родственников, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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