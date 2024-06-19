ТАСС: угнавший Т-64 танкист ВСУ подал документы на получение гражданства РФ

19 июня 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Лихачев подал документы для получения паспорта РФ, его сделают через несколько недель, заявил источник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-украинский военнослужащий Максим Лихачев, который на танке Т-64 перешел на российскую сторону, подал документы для получения гражданства РФ. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР. «Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта», — передает ТАСС слова источника. Отмечается, что документ будет готов через несколько недель. В конце мая под Донецком Лихачев сдался российским войскам. Он прибыл на указанное место на танке Т-64, который был угнан у ВСУ. Сдавшийся является уроженцем города Краснодон, расположенного в ЛНР. Позже Максим Лихачев сделал заявление, что польские спецслужбы предлагали ему быть шпионом в Донбассе. Он добавил, что спецслужбы также интересовались сведениями из ДНР и ЛНР и пытались выяснить место рождения и фактического проживания его родственников, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-украинский военнослужащий Максим Лихачев, который на танке Т-64 перешел на российскую сторону, подал документы для получения гражданства РФ. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР. «Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта», — передает ТАСС слова источника. Отмечается, что документ будет готов через несколько недель. В конце мая под Донецком Лихачев сдался российским войскам. Он прибыл на указанное место на танке Т-64, который был угнан у ВСУ. Сдавшийся является уроженцем города Краснодон, расположенного в ЛНР. Позже Максим Лихачев сделал заявление, что польские спецслужбы предлагали ему быть шпионом в Донбассе. Он добавил, что спецслужбы также интересовались сведениями из ДНР и ЛНР и пытались выяснить место рождения и фактического проживания его родственников, пишет RT.