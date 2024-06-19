В Пхеньяне начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры Фото:

В Северной Корее в Пхеньяне стартовали переговоры лидера государства Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина. Встреча проходит в резиденции «Кымсусан», сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Со стороны России во встрече принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие политические лица. Со стороны КНДР: премьер-министр Ким Док Хун, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, министр иностранных дел Цой Сон Хи и другие.

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В Северной Корее в Пхеньяне стартовали переговоры лидера государства Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина. Встреча проходит в резиденции «Кымсусан», сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Со стороны России во встрече принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие политические лица. Со стороны КНДР: премьер-министр Ким Док Хун, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, министр иностранных дел Цой Сон Хи и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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