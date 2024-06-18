Челябинцы выступили против снижения зарплат ради сохранения работы

В Челябинской области сотрудник не готовы идти на снижение зарплаты, чтобы получить гарантированную работу. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, об этом свидетельствуют результаты изучения во втором квартале года настроений работников.
«Исследование показало, что 50,5% жителей региона не пойдут на снижение зарплатных ожиданий для гарантированного трудоустройства. При этом 33% респондентов все же готовы пойти на компромисс, что соответствует общероссийским показателям», — сообщили в офисе HeadHunter.
Наибольшую неготовность к снижению зарплатных ожиданий проявили соискатели в возрастной категории 35-44 года. В то же время более молодые и более возрастные кандидаты относятся к возможности уменьшения заработной платы более лояльно. Среди профессиональных сфер наибольший процент тех, кто не хочет снижать свои финансовые претензии, зафиксирован в закупках, автобизнесе и строительстве.
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