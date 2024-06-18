18 июня 2024

Челябинцы выступили против снижения зарплат ради сохранения работы

HeadHunter: челябинцы не пойдут на снижение доходов для удержания на работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Высокая зарплата для челябинцев более приоритетна, чем стабильность
Высокая зарплата для челябинцев более приоритетна, чем стабильность Фото:

В Челябинской области сотрудник не готовы идти на снижение зарплаты, чтобы получить гарантированную работу. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, об этом свидетельствуют результаты изучения во втором квартале года настроений работников.

«Исследование показало, что 50,5% жителей региона не пойдут на снижение зарплатных ожиданий для гарантированного трудоустройства. При этом 33% респондентов все же готовы пойти на компромисс, что соответствует общероссийским показателям», — сообщили в офисе HeadHunter.

Наибольшую неготовность к снижению зарплатных ожиданий проявили соискатели в возрастной категории 35-44 года. В то же время более молодые и более возрастные кандидаты относятся к возможности уменьшения заработной платы более лояльно. Среди профессиональных сфер наибольший процент тех, кто не хочет снижать свои финансовые претензии, зафиксирован в закупках, автобизнесе и строительстве.

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В Челябинской области сотрудник не готовы идти на снижение зарплаты, чтобы получить гарантированную работу. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, об этом свидетельствуют результаты изучения во втором квартале года настроений работников. «Исследование показало, что 50,5% жителей региона не пойдут на снижение зарплатных ожиданий для гарантированного трудоустройства. При этом 33% респондентов все же готовы пойти на компромисс, что соответствует общероссийским показателям», — сообщили в офисе HeadHunter. Наибольшую неготовность к снижению зарплатных ожиданий проявили соискатели в возрастной категории 35-44 года. В то же время более молодые и более возрастные кандидаты относятся к возможности уменьшения заработной платы более лояльно. Среди профессиональных сфер наибольший процент тех, кто не хочет снижать свои финансовые претензии, зафиксирован в закупках, автобизнесе и строительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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