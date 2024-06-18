18 июня 2024

В ЯНАО горел детский садик. Фото

В Лабытнанги пожарные ликвидировали пожар в детском саду
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные оперативно ликвидировали возгорание (архивное фото)
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание (архивное фото) Фото:

В Лабытнанги загорелся детский сад «Волшебница», сообщение в пожарные службы поступило в 2:29. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по ЯНАО. 

«Через три минуты пожарные были на месте вызова. На момент прибытия наблюдался густой черный дым из свайного поля , было задымление в здании на всех этажах. Людей в здании не было», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Пожар был полностью ликвидирован в 4:12. 

По данным спасателей, огонь повредил изоляционные материалы канализационных труб и помещение электрощитовой. Причины возгорания устанавливаются. 

Пожар в детском саду "Волшебница"
Пожар в детском саду "Волшебница"
Фото:
Пожар в детском саду "Волшебница"
Пожар в детском саду "Волшебница"
Фото:
Пожар в детском саду "Волшебница"
Пожар в детском саду "Волшебница"
Фото:

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В Лабытнанги загорелся детский сад «Волшебница», сообщение в пожарные службы поступило в 2:29. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по ЯНАО.  «Через три минуты пожарные были на месте вызова. На момент прибытия наблюдался густой черный дым из свайного поля , было задымление в здании на всех этажах. Людей в здании не было», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Пожар был полностью ликвидирован в 4:12.  По данным спасателей, огонь повредил изоляционные материалы канализационных труб и помещение электрощитовой. Причины возгорания устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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