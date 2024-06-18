Пожарные оперативно ликвидировали возгорание (архивное фото)
В Лабытнанги загорелся детский сад «Волшебница», сообщение в пожарные службы поступило в 2:29. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по ЯНАО.
«Через три минуты пожарные были на месте вызова. На момент прибытия наблюдался густой черный дым из свайного поля , было задымление в здании на всех этажах. Людей в здании не было», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Пожар был полностью ликвидирован в 4:12.
По данным спасателей, огонь повредил изоляционные материалы канализационных труб и помещение электрощитовой. Причины возгорания устанавливаются.
Пожар в детском саду "Волшебница"
Пожар в детском саду "Волшебница"
Пожар в детском саду "Волшебница"
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