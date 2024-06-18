Под Челябинском начали строить трассу для объезда города

В Сосновском районе Челябинской области началось строительство трассы поселок Красное поле — Полетаево. Участок соединит дороги Челябинск — Харлуши и Шершни — Северный, став частью «малого обхода» Челябинска. Об этом 18 июня URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«Новая трасса соединит автодорогу Челябинск-Харлуши с автодорогой Шершни-Северный и станет частью „малого обхода“ Челябинска. Этот участок особенно важен для жителей поселков за Шершнями: Западный, Малиновка, Белый Хутор», — уточнили в миндортрансе.
Четырехполосную трассу возводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас на участке ровняют грунт и готовят основание. Сдать объект планируют в 2025 году. Дорога предполагает съезды в жилые микрорайоны. На участке, ведущем в микрорайон «Парковый Премиум», асфальт появится в 2024 году.
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