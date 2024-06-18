В Челябинске ночью 19 июня произошло смертельное ДТП из-за разлитого топлива поливальной машины. Подробности аварии сообщили в пресс-службе городского ГАИ,
«ДТП произошло 19 июня в 00:50 часов около дома 35Б по улице 50-летия ВЛКСМ. По предварительным данным, водитель автомобиля „Урал“ (поливальная техника), мужчина 1966 года, рождения, не убедился в исправности транспортного средства и допустил разлив ГСМ на проезжую часть. В результате водитель Hyundai ix35, мужчина 1998 года рождения, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на стоящую в крайней правой полосе „Газель“, после чего автомобиль Hyundai ix3 выехал за пределы проезжей части вправо», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии пассажир Hyundai ix3 на заднем сидении скончался. Водитель и пассажир переднего сидения получили травмы.
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