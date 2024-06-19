На Пермском тракте в лобовом ДТП с КамАЗом насмерть разбился свердловчанин. Фото

19 июня 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Силовики организовали проверку Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» На 243 километре трассы между Пермью и Екатеринбургом в лобовом ДТП с КамАЗом насмерть разбился 33-летний водитель Lada. Автомобилист, будучи непристегнутым, выезжал с участка дороги, где проходил ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель Lada, выезжая с технологического участка дороги, предназначенного для проведения дорожных работ, огороженного средствами ограничения движения, не убедился в безопасности и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, двигающимся навстречу. Автомобилист скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ведомстве. Водитель большегруза пояснил, что ехал в сторону Перми, но неожиданно перед ним выехал автомобиль. Столкновения избежать не удалось даже при экстренном торможении. На месте происшествия силовики организовали проверку, движение транспорта организовано в одну полосу. Lada выезжала с участка дороги, где проводили ремонт telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Движение организовано по одной полосе telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 243 километре трассы между Пермью и Екатеринбургом в лобовом ДТП с КамАЗом насмерть разбился 33-летний водитель Lada. Автомобилист, будучи непристегнутым, выезжал с участка дороги, где проходил ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель Lada, выезжая с технологического участка дороги, предназначенного для проведения дорожных работ, огороженного средствами ограничения движения, не убедился в безопасности и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, двигающимся навстречу. Автомобилист скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ведомстве. Водитель большегруза пояснил, что ехал в сторону Перми, но неожиданно перед ним выехал автомобиль. Столкновения избежать не удалось даже при экстренном торможении. На месте происшествия силовики организовали проверку, движение транспорта организовано в одну полосу.