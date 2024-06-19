На Пермском тракте в лобовом ДТП с КамАЗом насмерть разбился свердловчанин. Фото

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Силовики организовали проверку
Силовики организовали проверку Фото:

На 243 километре трассы между Пермью и Екатеринбургом в лобовом ДТП с КамАЗом насмерть разбился 33-летний водитель Lada. Автомобилист, будучи непристегнутым, выезжал с участка дороги, где проходил ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель Lada, выезжая с технологического участка дороги, предназначенного для проведения дорожных работ, огороженного средствами ограничения движения, не убедился в безопасности и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, двигающимся навстречу. Автомобилист скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ведомстве.

Водитель большегруза пояснил, что ехал в сторону Перми, но неожиданно перед ним выехал автомобиль. Столкновения избежать не удалось даже при экстренном торможении. На месте происшествия силовики организовали проверку, движение транспорта организовано в одну полосу.

Lada выезжала с участка дороги, где проводили ремонт
Lada выезжала с участка дороги, где проводили ремонт
Фото:
Движение организовано по одной полосе
Движение организовано по одной полосе
Фото:

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На 243 километре трассы между Пермью и Екатеринбургом в лобовом ДТП с КамАЗом насмерть разбился 33-летний водитель Lada. Автомобилист, будучи непристегнутым, выезжал с участка дороги, где проходил ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель Lada, выезжая с технологического участка дороги, предназначенного для проведения дорожных работ, огороженного средствами ограничения движения, не убедился в безопасности и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, двигающимся навстречу. Автомобилист скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ведомстве. Водитель большегруза пояснил, что ехал в сторону Перми, но неожиданно перед ним выехал автомобиль. Столкновения избежать не удалось даже при экстренном торможении. На месте происшествия силовики организовали проверку, движение транспорта организовано в одну полосу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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