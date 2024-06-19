На 243 километре трассы между Пермью и Екатеринбургом в лобовом ДТП с КамАЗом насмерть разбился 33-летний водитель Lada. Автомобилист, будучи непристегнутым, выезжал с участка дороги, где проходил ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель Lada, выезжая с технологического участка дороги, предназначенного для проведения дорожных работ, огороженного средствами ограничения движения, не убедился в безопасности и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, двигающимся навстречу. Автомобилист скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ведомстве.
Водитель большегруза пояснил, что ехал в сторону Перми, но неожиданно перед ним выехал автомобиль. Столкновения избежать не удалось даже при экстренном торможении. На месте происшествия силовики организовали проверку, движение транспорта организовано в одну полосу.
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