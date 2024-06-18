18 июня 2024

Челябинцы потребовали заменить дряхлую мебель в детской больнице

В детской больнице Златоуста заменят старую мебель
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители пожаловались на старую мебель в больнице
Жители пожаловались на старую мебель в больнице Фото:

Жители Златоуста Челябинской области потребовали заменить мебель в детской больнице. Пациенты проваливаются в кроватях, в них невозможно спать, рассказала URA.RU мама ребенка Анастасия Г.

«Мы просим сделать палаты комфортнее. Пациенты проваливаются в кроватях, даже деревянный щит помог бы сделать их ровнее, сейчас невозможно спать», — сообщила URA.RU местная жительница.

По словам родителей, между палатами установлены стекла, которые могут выпасть и поранить пациентов. Кроме того, в детском отделении нет минимальной игровой зоны и дети вынуждены придумывать себе занятия.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе ГБУЗ Городская детская больница Златоуста, по этому адресу на Карла Маркса, 53а, расположен круглосуточный стационар, который обслуживает детское население. В здании ведется поэтапный ремонт.

«Вопрос о замене старой мебели находится на контроле главного врача. Медучреждение постоянно и поэтапно обновляется. Следующим этапом обновления по мере поступления денежных средств будет замена мебели», — сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения.

В пресс-службе больницы уточнили, что  в 2022-2023 годах проведен комплекс работ для создания комфортных условий пребывания пациентов в стационаре. Уже сделан капитальный ремонт: заменены окна, система отопления, электропроводки, водоснабжения и обеспечения безопасности учреждения.

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Жители Златоуста Челябинской области потребовали заменить мебель в детской больнице. Пациенты проваливаются в кроватях, в них невозможно спать, рассказала URA.RU мама ребенка Анастасия Г. «Мы просим сделать палаты комфортнее. Пациенты проваливаются в кроватях, даже деревянный щит помог бы сделать их ровнее, сейчас невозможно спать», — сообщила URA.RU местная жительница. По словам родителей, между палатами установлены стекла, которые могут выпасть и поранить пациентов. Кроме того, в детском отделении нет минимальной игровой зоны и дети вынуждены придумывать себе занятия. Как уточнили URA.RU в пресс-службе ГБУЗ Городская детская больница Златоуста, по этому адресу на Карла Маркса, 53а, расположен круглосуточный стационар, который обслуживает детское население. В здании ведется поэтапный ремонт. «Вопрос о замене старой мебели находится на контроле главного врача. Медучреждение постоянно и поэтапно обновляется. Следующим этапом обновления по мере поступления денежных средств будет замена мебели», — сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения. В пресс-службе больницы уточнили, что  в 2022-2023 годах проведен комплекс работ для создания комфортных условий пребывания пациентов в стационаре. Уже сделан капитальный ремонт: заменены окна, система отопления, электропроводки, водоснабжения и обеспечения безопасности учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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