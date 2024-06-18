Челябинцы потребовали заменить дряхлую мебель в детской больнице

Жители Златоуста Челябинской области потребовали заменить мебель в детской больнице. Пациенты проваливаются в кроватях, в них невозможно спать, рассказала URA.RU мама ребенка Анастасия Г.
«Мы просим сделать палаты комфортнее. Пациенты проваливаются в кроватях, даже деревянный щит помог бы сделать их ровнее, сейчас невозможно спать», — сообщила URA.RU местная жительница.
По словам родителей, между палатами установлены стекла, которые могут выпасть и поранить пациентов. Кроме того, в детском отделении нет минимальной игровой зоны и дети вынуждены придумывать себе занятия.
Как уточнили URA.RU в пресс-службе ГБУЗ Городская детская больница Златоуста, по этому адресу на Карла Маркса, 53а, расположен круглосуточный стационар, который обслуживает детское население. В здании ведется поэтапный ремонт.
«Вопрос о замене старой мебели находится на контроле главного врача. Медучреждение постоянно и поэтапно обновляется. Следующим этапом обновления по мере поступления денежных средств будет замена мебели», — сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения.
В пресс-службе больницы уточнили, что в 2022-2023 годах проведен комплекс работ для создания комфортных условий пребывания пациентов в стационаре. Уже сделан капитальный ремонт: заменены окна, система отопления, электропроводки, водоснабжения и обеспечения безопасности учреждения.
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