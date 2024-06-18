ФСБ опубликовала видео задержания ОПГ «Халиулинские», не обошлось без стрельбы

Пресс-служба УФСБ по Челябинской области поделилась кадрами оперативной съемки с задержания членов ОПГ «Халиулинские», которым 18 июня вынесли приговор. Судя по кадрам, во время задержания бандиты попытались дать отпор силовикам.
Члены ОПГ пытались уйти от погони на белом автомобиле. Но грамотные действия сотрудников правопорядка не позволили им это сделать: на одной из улиц машина с бандитами была заблокирована. В результате началась стрельба. Но даже это не помогло членам ОПГ уйти от ответственности — все они были задержаны.
18 июня семерым членам ОПГ вынесли приговор. Их обвиняли в множественных разбоях, грабежах, вымогательствах. В том числе с использованием оружия. По части эпизодов мужчин признали виновными, по некоторым — оправдали.
В результате двое лидеров группировки Иван Югай по кличке Ваня Резаный и Павел Клевакин по прозвищу Клепа получили 6 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Азат Бабаев получил 6 лет 3 месяца колонии общего режима, Илья Жижкун — 3 года и 7 месяцев общего режима, Руслан Саматов — 4 года и месяц строгого режима, Максим Соков — три года условно. Нодирбеку Аманбаеву назначили четыре года колонии общего режима. Но суд счел наказание отбытым и освободил его из-под стражи.
ОПГ «Халиулинские» создал Александр Резванов, известный в криминальном мире как Халя или Николаич. Он же стал ее первым «крестным отцом». Но в 2006 году его застрелили и власть перешла к Клевакину и Югаю. Они вымогали деньги у бизнесменов, не стеснялись применять к ним физическую силу и различные угрозы. В октябре 2021 года дело в отношении ОПГ было передано в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Но после материалы были переданы по подсудности в Курчатовский райсуд Челябинска, который и вынес приговор.
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