В Челябинске вынесли приговор ОПГ «Халиулинские»

Суд в Челябинске отправил членов ОПГ «Халиулинские» в колонию

Три из семи членов ОПГ «Халиулинские» будут отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Курчатовский райсуд Челябинска 18 июня вынес приговор участникам ОПГ «Халиулинские». На скамье подсудимых оказалось сразу семь человек. Предполагаемому лидеру группировки Ивану Югаю назначили 6,3 года колонии строгого режима, передает корреспондент URA.RU.

«Ивана Югая и Павла Клевакина признали виновными в части эпизодов, им назначено наказание в виде 6 лет и 3 месяцев колонии строгого режима. Азат Бабаев получил 6 лет 3 месяца колонии общего режима, Илья Жижкун — 3 года и 7 месяцев общего режима, Руслан Саматов — 4 года и месяц строгого режима, Максим Соков — три года условно», — передает корреспондент URA.RU слова судьи Юрия Винникова.

Нодирбеку Аманбаеву назначили четыре года колонии общего режима, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, его освободили из-под стражи в зале суда. Югая и Клевакина признали виновными только в части инкриминируемых эпизодов. По некоторым обвинениям их оправдали из-за отсутствия состава преступления, признав право на реабилитацию. Каждому из виновных зачли в срок наказания время пребывания под стражей.

Силовую поддержку на время заседания усилили — в зале работал спецотряд. Для части подсудимых потребовался переводчик, у большинства на оглашение приговора также пришли семьи. Дело еще одного члена ОПГ — Ибрагима Мамедова — выделили в отдельное судопроизводство.

Первым главарем банды был Александр Резванов, известный в криминальном мире как Халя или Николаич. Именно от его отцовской фамилии (Халиулин) и пошло название ОПГ. Но в 2006 году его и еще четверых членов банды расстреляли. Власть между собой поделили Павел Клевакин (Клепа) и Иван Югай (Ваня Резаный). А в 2013 году Югай полностью забрал себе бразды правления ОПГ.

В мае 2020 года Клевакин был задержан с еще шестью членами банды при ограблении металобазы. При попытке скрыться они открыли огонь по правоохранителям, но все равно были задержаны.

Восьми членам ОПГ предъявили обвинения в грабеже, вымогательстве, хулиганстве, самоуправстве, хранении оружия и причинении вреда здоровья легкой и средней тяжести. Югаю также инкриминировали ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Но после эту статью из дела убрали.