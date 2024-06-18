18 июня 2024

Чиновник правительства ХМАО переходит на работу к Турчаку

Главный дорожник ХМАО Черников станет зампредседателя правительства Алтая
© Служба новостей «URA.RU»
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В правительстве ХМАО Антон Черников проработал месяц
В правительстве ХМАО Антон Черников проработал месяц Фото:

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Антон Черников переходит на работу в правительство Республики Алтай. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском политистеблишменте.

По данным инсайдера, Черников займет пост заместителя председателя республиканского правительства. Примечательно, что в Югре чиновник в своей должности отработал лишь месяц. «В Ханты-Мансийск Черников переехал как раз из Алтая, где занимал должность министра регионального развития. Но после того, как врио губернатора был назначен Андрей Турчак, ему поступило предложение о повышении, и он решил вернуться на прежнее место работы», — рассказал инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО и управление информационной политики правительства Республики Алтай были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили.

Предшественник Черникова на посту главы департамента Александр Лебедев подал в отставку в феврале. Он стал вице-губернатором Томской области. 

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Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Антон Черников переходит на работу в правительство Республики Алтай. Об этом URA.RU сообщил источник в югорском политистеблишменте. По данным инсайдера, Черников займет пост заместителя председателя республиканского правительства. Примечательно, что в Югре чиновник в своей должности отработал лишь месяц. «В Ханты-Мансийск Черников переехал как раз из Алтая, где занимал должность министра регионального развития. Но после того, как врио губернатора был назначен Андрей Турчак, ему поступило предложение о повышении, и он решил вернуться на прежнее место работы», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО и управление информационной политики правительства Республики Алтай были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили. Предшественник Черникова на посту главы департамента Александр Лебедев подал в отставку в феврале. Он стал вице-губернатором Томской области. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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