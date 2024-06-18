18 июня 2024

Челябинские полицейские применили БПЛА для выявления незаконных мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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С помощью квадрокоптера полицейским удалось выявить нарушения в сфере миграции
С помощью квадрокоптера полицейским удалось выявить нарушения в сфере миграции Фото:

В Челябинске полицейские с помощью квадрокоптера отследили незаконных мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нарушителей искали на строительных объектах.

«Сотрудники УВМ ГУ МВД по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд на строительных объектах Центрального и Калининского районов Челябинска с использованием квадрокоптера. Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства будут продолжены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что в ходе рейда было проверено более 50 иностранцев. Сотрудники установили их личности, проверили по базам на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению госграницы.

«В результате было задокументировано 13 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе составлено 10 протоколов за нарушение правил пребывания на территории России по статье 18.8 КоАП РФ. В отношении трех граждан ближнего зарубежья судом приняты решения о принудительном удалении их в страну гражданской принадлежности», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске полицейские с помощью квадрокоптера отследили незаконных мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нарушителей искали на строительных объектах. «Сотрудники УВМ ГУ МВД по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд на строительных объектах Центрального и Калининского районов Челябинска с использованием квадрокоптера. Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства будут продолжены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что в ходе рейда было проверено более 50 иностранцев. Сотрудники установили их личности, проверили по базам на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению госграницы. «В результате было задокументировано 13 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе составлено 10 протоколов за нарушение правил пребывания на территории России по статье 18.8 КоАП РФ. В отношении трех граждан ближнего зарубежья судом приняты решения о принудительном удалении их в страну гражданской принадлежности», — добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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