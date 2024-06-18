В Челябинске полицейские с помощью квадрокоптера отследили незаконных мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нарушителей искали на строительных объектах.
«Сотрудники УВМ ГУ МВД по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд на строительных объектах Центрального и Калининского районов Челябинска с использованием квадрокоптера. Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства будут продолжены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Там отметили, что в ходе рейда было проверено более 50 иностранцев. Сотрудники установили их личности, проверили по базам на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению госграницы.
«В результате было задокументировано 13 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе составлено 10 протоколов за нарушение правил пребывания на территории России по статье 18.8 КоАП РФ. В отношении трех граждан ближнего зарубежья судом приняты решения о принудительном удалении их в страну гражданской принадлежности», — добавили в пресс-службе ведомства.
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