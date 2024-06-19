Как получить больше отпускных

Адвокат Лапина: получить больше отпускных сотрудник может при увольнении

19 июня 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

При увольнении на размер отпускных напрямую влияет продолжительность трудового стажа в организации, сообщила Ольга Лапина Фото: Илья Московец © URA.RU Получить больше отпускных сотрудник может при увольнении — ему положен ряд выплат за неиспользованный отпуск. Об этом сообщила адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина. «При увольнении работнику положен ряд выплат, в том числе, компенсация за неиспользованный отпуск. <…> При увольнении на размер отпускных напрямую влияет продолжительность трудового стажа в организации», — рассказала порталу « Лента.ру » Ольга Лапина. Как уточнила специалист, на то, какие отпускные получит сотрудник при увольнении влияет его трудовой стаж. Так, если он отработал 11 месяцев, то может претендовать на выплату за весь рабочий год, а если отработал меньше, то отпускные будут рассчитываться исходя из фактически отработанного времени. По словам Лапиной, чтобы получить полные отпускные, необязательно отрабатывать 11 месяцев — достаточно десяти с половиной и более. Это обусловлено тем, что период работы округляется. Поэтому увольняться по собственному желанию лучше во второй половине месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Получить больше отпускных сотрудник может при увольнении — ему положен ряд выплат за неиспользованный отпуск. Об этом сообщила адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина. «При увольнении работнику положен ряд выплат, в том числе, компенсация за неиспользованный отпуск. <…> При увольнении на размер отпускных напрямую влияет продолжительность трудового стажа в организации», — рассказала порталу «Лента.ру» Ольга Лапина. Как уточнила специалист, на то, какие отпускные получит сотрудник при увольнении влияет его трудовой стаж. Так, если он отработал 11 месяцев, то может претендовать на выплату за весь рабочий год, а если отработал меньше, то отпускные будут рассчитываться исходя из фактически отработанного времени. По словам Лапиной, чтобы получить полные отпускные, необязательно отрабатывать 11 месяцев — достаточно десяти с половиной и более. Это обусловлено тем, что период работы округляется. Поэтому увольняться по собственному желанию лучше во второй половине месяца.