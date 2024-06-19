Как получить больше отпускных

Получить больше отпускных сотрудник может при увольнении — ему положен ряд выплат за неиспользованный отпуск. Об этом сообщила адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина.
«При увольнении работнику положен ряд выплат, в том числе, компенсация за неиспользованный отпуск. <…> При увольнении на размер отпускных напрямую влияет продолжительность трудового стажа в организации», — рассказала порталу «
Как уточнила специалист, на то, какие отпускные получит сотрудник при увольнении влияет его трудовой стаж. Так, если он отработал 11 месяцев, то может претендовать на выплату за весь рабочий год, а если отработал меньше, то отпускные будут рассчитываться исходя из фактически отработанного времени.
По словам Лапиной, чтобы получить полные отпускные, необязательно отрабатывать 11 месяцев — достаточно десяти с половиной и более. Это обусловлено тем, что период работы округляется. Поэтому увольняться по собственному желанию лучше во второй половине месяца.
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