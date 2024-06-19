В США признали невиновной женщину, которая 43 года провела в тюрьме

19 июня 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Женщину отправили в тюрьму за убийство, которого она не совершала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В США после 43 лет заключения признали невиновной психически больную женщину Сандру Хемме. Она была обвинена в убийстве библиотекаря, однако преступление совершил полицейский, сообщает The Guardian. Сандра Хемме была приговорена к пожизненному заключению в 1980 году после того, как признала себя виновной в убийстве Патрисии Йешке. «Адвокаты обвиняемой утверждали, что полиция эксплуатировала психическое заболевание Хемме и заставляла ее давать ложные показания, пока она находилась под действием седативных препаратов», — отмечается в материале . 14 июня окружной судья признал, что Хемме никак не связана с делом Йешке. Выяснилось, что настоящим убийцей был местный полицейский, который позже был осужден за другое преступление. Сейчас 63-летнюю Хемме должны освободить в течение 30 дней, если не будут предъявлены новые обвинения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США после 43 лет заключения признали невиновной психически больную женщину Сандру Хемме. Она была обвинена в убийстве библиотекаря, однако преступление совершил полицейский, сообщает The Guardian. Сандра Хемме была приговорена к пожизненному заключению в 1980 году после того, как признала себя виновной в убийстве Патрисии Йешке. «Адвокаты обвиняемой утверждали, что полиция эксплуатировала психическое заболевание Хемме и заставляла ее давать ложные показания, пока она находилась под действием седативных препаратов», — отмечается в материале. 14 июня окружной судья признал, что Хемме никак не связана с делом Йешке. Выяснилось, что настоящим убийцей был местный полицейский, который позже был осужден за другое преступление. Сейчас 63-летнюю Хемме должны освободить в течение 30 дней, если не будут предъявлены новые обвинения.