В США признали невиновной женщину, которая 43 года провела в тюрьме

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Женщину отправили в тюрьму за убийство, которого она не совершала Фото:

В США после 43 лет заключения признали невиновной психически больную женщину Сандру Хемме. Она была обвинена в убийстве библиотекаря, однако преступление совершил полицейский, сообщает The Guardian.

Сандра Хемме была приговорена к пожизненному заключению в 1980 году после того, как признала себя виновной в убийстве Патрисии Йешке. «Адвокаты обвиняемой утверждали, что полиция эксплуатировала психическое заболевание Хемме и заставляла ее давать ложные показания, пока она находилась под действием седативных препаратов», — отмечается в материале.

14 июня окружной судья признал, что Хемме никак не связана с делом Йешке. Выяснилось, что настоящим убийцей был местный полицейский, который позже был осужден за другое преступление. Сейчас 63-летнюю Хемме должны освободить в течение 30 дней, если не будут предъявлены новые обвинения.

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В США после 43 лет заключения признали невиновной психически больную женщину Сандру Хемме. Она была обвинена в убийстве библиотекаря, однако преступление совершил полицейский, сообщает The Guardian. Сандра Хемме была приговорена к пожизненному заключению в 1980 году после того, как признала себя виновной в убийстве Патрисии Йешке. «Адвокаты обвиняемой утверждали, что полиция эксплуатировала психическое заболевание Хемме и заставляла ее давать ложные показания, пока она находилась под действием седативных препаратов», — отмечается в материале. 14 июня окружной судья признал, что Хемме никак не связана с делом Йешке. Выяснилось, что настоящим убийцей был местный полицейский, который позже был осужден за другое преступление. Сейчас 63-летнюю Хемме должны освободить в течение 30 дней, если не будут предъявлены новые обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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