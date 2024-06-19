Лидера челябинской группы 2rbina 2rista арестовали за пропаганду наркотиков

Преображенский райсуд Москвы назначил челябинскому лидеру музыкальной группы 2rbina 2rista Ранису Гайсину административный арест на десять суток. Челябинца отправили в спецприемник за пропаганду наркотиков, сообщили 19 июня в пресс-службе судов общей юстиции Москвы.
«Раниса Гайсина привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотиков в исполняемых треках. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — сообщили в telegram-канале судов.
Гайсин будет отбывать наказание в одном из спецприемников Москвы. Его признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, пропаганда которых запрещены).
Музыканты отрицают пропаганду наркотиков в своих песнях. В соцсети «ВКонтакте» они заявили, что трек рассказывает о вреде запрещенных веществ и не может пропагандировать их употребление.
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