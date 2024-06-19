Лидера челябинской группы 2rbina 2rista арестовали за пропаганду наркотиков

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Раниса Гайсина поместили в спецприемник на десять суток
Раниса Гайсина поместили в спецприемник на десять суток Фото:

Преображенский райсуд Москвы назначил челябинскому лидеру музыкальной группы 2rbina 2rista Ранису Гайсину административный арест на десять суток. Челябинца отправили в спецприемник за пропаганду наркотиков, сообщили 19 июня в пресс-службе судов общей юстиции Москвы.

«Раниса Гайсина привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотиков в исполняемых треках. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — сообщили в telegram-канале судов.

Гайсин будет отбывать наказание в одном из спецприемников Москвы. Его признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, пропаганда которых запрещены).

Музыканты отрицают пропаганду наркотиков в своих песнях. В соцсети «ВКонтакте» они заявили, что трек рассказывает о вреде запрещенных веществ и не может пропагандировать их употребление. 

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Преображенский райсуд Москвы назначил челябинскому лидеру музыкальной группы 2rbina 2rista Ранису Гайсину административный арест на десять суток. Челябинца отправили в спецприемник за пропаганду наркотиков, сообщили 19 июня в пресс-службе судов общей юстиции Москвы. «Раниса Гайсина привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотиков в исполняемых треках. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — сообщили в telegram-канале судов. Гайсин будет отбывать наказание в одном из спецприемников Москвы. Его признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, пропаганда которых запрещены). Музыканты отрицают пропаганду наркотиков в своих песнях. В соцсети «ВКонтакте» они заявили, что трек рассказывает о вреде запрещенных веществ и не может пропагандировать их употребление. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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