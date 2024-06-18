В центре Тюмени эвакуировали отель и музей из-за сообщений о минировании

На месте работают сотрудники правоохранительных органов
В Тюмени эвакуировали отель DoubleTree by Hilton и музейный комплекс им. Словцова. Об этом рассказали очевидцы. Как сообщили в telegram-канале инфоцентра правительства региона, на месте работают специалисты правоохранительных органов.
«В Тюмени правоохранительными органами проводится проверка подозрительных сообщений, поступивших в несколько объектов города. Работают специалисты ведомств и служб. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие», — сообщили в инфоцентре.
По данным ряда СМИ, эвакуировали отель и музейный комплекс. Причиной могла стать угроза минирования.
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