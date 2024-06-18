18 июня 2024

В центре Тюмени эвакуировали отель и музей из-за сообщений о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают сотрудники правоохранительных органов
На месте работают сотрудники правоохранительных органов Фото:

В Тюмени эвакуировали отель DoubleTree by Hilton и музейный комплекс им. Словцова. Об этом рассказали очевидцы. Как сообщили в telegram-канале инфоцентра правительства региона, на месте работают специалисты правоохранительных органов. 

«В Тюмени правоохранительными органами проводится проверка подозрительных сообщений, поступивших в несколько объектов города. Работают специалисты ведомств и служб. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие», — сообщили в инфоцентре.

По данным ряда СМИ, эвакуировали отель и музейный комплекс. Причиной могла стать угроза минирования.

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В Тюмени эвакуировали отель DoubleTree by Hilton и музейный комплекс им. Словцова. Об этом рассказали очевидцы. Как сообщили в telegram-канале инфоцентра правительства региона, на месте работают специалисты правоохранительных органов.  «В Тюмени правоохранительными органами проводится проверка подозрительных сообщений, поступивших в несколько объектов города. Работают специалисты ведомств и служб. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие», — сообщили в инфоцентре. По данным ряда СМИ, эвакуировали отель и музейный комплекс. Причиной могла стать угроза минирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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