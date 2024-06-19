Среди членов ОПГ, задержанных в Челябинске, есть несовершеннолетние

Трое членов ОПГ, которая, по версии следствия, длительное время занималась вымогательством денег и собственности у челябинцев, еще не достигли совершеннолетия. По этой причине заседание, на котором им изберут меру пресечения, закрыли от СМИ, передает корреспондент URA.RU из Центрального райсуда Челябинска.
Журналистам удалось рассмотреть одного из обвиняемых, когда конвой заводил его в зал суда. На первый взгляд он не соответствует своему возрасту: парень имеет крепкое телосложение и густую бороду. Так сразу и не подумаешь, что он несовершеннолетний.
По данным URA.RU, оставшимся двоим членам банды уже исполнилось 18 лет. Но и в этом случае суд может закрыть заседание по ходатайству сторон. URA.RU следит за ситуацией по мере пресечения участникам ОПГ.
Операцию по задержанию членов группировки проводили утром 18 июня.
Оперативные мероприятия прошли сразу по 60 адресам. По данным URA.RU было задержано около 40 человек, связанных с ОПГ «Халиулинские» и Илхамом Османовым, которого называют «смотрящим за Челябинской областью». У них были изъяты автомобили, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты, сим-карты, различные носители информации и другое имущество. Но после допроса часть из них отпустили, а некоторых перевели в статус свидетелей.
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