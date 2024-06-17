17 июня 2024

Более 40 представителей челябинских ОПГ задержаны в ходе спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Все задержанные доставлены в следственный комитет для допроса
Все задержанные доставлены в следственный комитет для допроса Фото:

Более 40 человек, которые могут быть связаны с представителями ОПГ в Челябинске и Челябинской области, задержаны 18 июня представителями силовых структур. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, все они доставлены в следственное управление СКР по региону.

«По 60 адресам идут обыски. Спецоперация началась в восемь часов утра. Для ее проведения прибыли представители силовых структур из Москвы», — рассказал источник.

По словам инсайдера, задерживают тех, кто связан с ОПГ «Халиулинские», Илхамом Османовым, которого называют «смотрящим за Челябинской областью», и другими. В их отношении проводятся следственные мероприятия.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там пообещали прокомментировать позднее. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.

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Более 40 человек, которые могут быть связаны с представителями ОПГ в Челябинске и Челябинской области, задержаны 18 июня представителями силовых структур. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, все они доставлены в следственное управление СКР по региону. «По 60 адресам идут обыски. Спецоперация началась в восемь часов утра. Для ее проведения прибыли представители силовых структур из Москвы», — рассказал источник. По словам инсайдера, задерживают тех, кто связан с ОПГ «Халиулинские», Илхамом Османовым, которого называют «смотрящим за Челябинской областью», и другими. В их отношении проводятся следственные мероприятия. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там пообещали прокомментировать позднее. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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