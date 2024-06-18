Силовики разгромили ОПГ вымогателей в Челябинске

Ряд уголовных дел за совершение преступлений против собственности возбуждены Первым отделом по расследованию особо важных дел челябинского управления СКР. Операция, в ходе которой в Челябинске задержано более 10 членов ОПГ, проводилась оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью полицейского главка и сотрудниками регионального УФСБ.
«Группа местных жителей на протяжении не менее 1,5 года под различными предлогами, в том числе с применением насилия, вымогала деньги и иное имущество у челябинцев. При силовой поддержке Росгвардии задержано более 10 причастных фигурантов, проведено порядка 40 обысков, изъят автотранспорт, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты, сим-карты, различные носители информации и другое имущество», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Фигурантам предъявлены обвинения, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о избрании меры пресечения», — сообщили также в пресс-службе областного СУ СК.
Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ГУ МВД и управления ФСБ по Челябинской области. По данным URA.RU, операция началась ранним утром 18 июня, когда силовики (включая прибывших из Москвы) одновременно пришли сразу по 60 адресам. По словам инсайдера, задерживали тех, кто связан с ОПГ «Халиулинские», Илхамом Османовым, которого называют «смотрящим за Челябинской областью», и другими.
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