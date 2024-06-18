В отелях Перми возникла нехватка мест из-за проведения Дягилевского фестиваля

Места в отеле "Урал", где по традиции останавливаются артисты фестиваля, закончились
В Перми возник ажиотаж на отели из-за начала «Дягилевского фестиваля». Культурное событие начнется 20 июня.
«Пермские отели говорят о нехватке мест для желающих посетить Дягилевский фестиваль. В отеле „Урал“ все места уже забронированы. В других пермских отелях ситуация аналогичная», — пишет «РБК Пермь». СМИ уточняет, что в большую часть номеров в «Урале» по традиции забронировали артисты фестиваля.
Дягилевский фестиваль стартует 20 июня и продлится 10 дней. URA.RU рассказывало, что на билеты открытие фестиваля любители музыки раскупили менее чем за час.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!