18 июня 2024

В отелях Перми возникла нехватка мест из-за проведения Дягилевского фестиваля

© Служба новостей «URA.RU»
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Места в отеле "Урал", где по традиции останавливаются артисты фестиваля, закончились
Места в отеле "Урал", где по традиции останавливаются артисты фестиваля, закончились Фото:

В Перми возник ажиотаж на отели из-за начала «Дягилевского фестиваля». Культурное событие начнется 20 июня.

«Пермские отели говорят о нехватке мест для желающих посетить Дягилевский фестиваль. В отеле „Урал“ все места уже забронированы. В других пермских отелях ситуация аналогичная», — пишет «РБК Пермь». СМИ уточняет, что в большую часть номеров в «Урале» по традиции забронировали артисты фестиваля.

Дягилевский фестиваль стартует 20 июня и продлится 10 дней. URA.RU рассказывало, что на билеты открытие фестиваля любители музыки раскупили менее чем за час.

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В Перми возник ажиотаж на отели из-за начала «Дягилевского фестиваля». Культурное событие начнется 20 июня. «Пермские отели говорят о нехватке мест для желающих посетить Дягилевский фестиваль. В отеле „Урал“ все места уже забронированы. В других пермских отелях ситуация аналогичная», — пишет «РБК Пермь». СМИ уточняет, что в большую часть номеров в «Урале» по традиции забронировали артисты фестиваля. Дягилевский фестиваль стартует 20 июня и продлится 10 дней. URA.RU рассказывало, что на билеты открытие фестиваля любители музыки раскупили менее чем за час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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