В Белом доме раскрыли, где разместят переданные Украине истребители F-16

Западные истребители F-16 будут размещаться на украинских аэродромах. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. Мы хотим помочь Украине получить эти истребители», — заявил Джейк Салливан. Его слова приводит телекомпания PBS. Салливан добавил, что план по размещение F-16 был подписан между президентом США Джо Байденым и главой Украины Владимиром Зеленским.
До этого Зеленский заявил, что в скором времени получит истребители от Дании. Однако точных сроков он не назвал. При этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что ВСУ в быстро лишаться истребителей после их размещения. По его словам, их спасут только бетонные бункеры под землей, передает МК.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Западные истребители F-16 будут размещаться на украинских аэродромах. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. Мы хотим помочь Украине получить эти истребители», — заявил Джейк Салливан. Его слова приводит телекомпания PBS. Салливан добавил, что план по размещение F-16 был подписан между президентом США Джо Байденым и главой Украины Владимиром Зеленским. До этого Зеленский заявил, что в скором времени получит истребители от Дании. Однако точных сроков он не назвал. При этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что ВСУ в быстро лишаться истребителей после их размещения. По его словам, их спасут только бетонные бункеры под землей, передает МК.RU.