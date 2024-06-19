В Белом доме раскрыли, где разместят переданные Украине истребители F-16

Салливан: истребители F-16 будут находиться на украинских аэродромах
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Самолеты F-16 будут размещены на украинских аэродромах, заявил Джейк Салливан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные истребители F-16 будут размещаться на украинских аэродромах. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. Мы хотим помочь Украине получить эти истребители», — заявил Джейк Салливан. Его слова приводит телекомпания PBS. Салливан добавил, что план по размещение F-16 был подписан между президентом США Джо Байденым и главой Украины Владимиром Зеленским.

До этого Зеленский заявил, что в скором времени получит истребители от Дании. Однако точных сроков он не назвал. При этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что ВСУ в быстро лишаться истребителей после их размещения. По его словам, их спасут только бетонные бункеры под землей, передает МК.RU.

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Западные истребители F-16 будут размещаться на украинских аэродромах. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. Мы хотим помочь Украине получить эти истребители», — заявил Джейк Салливан. Его слова приводит телекомпания PBS. Салливан добавил, что план по размещение F-16 был подписан между президентом США Джо Байденым и главой Украины Владимиром Зеленским. До этого Зеленский заявил, что в скором времени получит истребители от Дании. Однако точных сроков он не назвал. При этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что ВСУ в быстро лишаться истребителей после их размещения. По его словам, их спасут только бетонные бункеры под землей, передает МК.RU.
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