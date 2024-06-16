Зеленский уверен, что получит истребители F-16 в ближайшее время

Киев надеется, что в ближайшее время начнутся поставки истребителей F-16 со стороны Дании. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский по итогу встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
«Во время встречи у нас была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время. Отдельно говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
Метте Фредериксен прибыла на саммит по Украине в Швейцарии. На нем должны были обсуждаться пути урегулирования конфликта. Однако часть присутствующих затрагивала тему поставок нового вооружения. Как прошел первый день саммита — в материале URA.RU.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Украина быстро лишится новых истребителей. По его словам, ВС РФ их уничтожат на открытых аэродромах. Возможные места дислокации F-16 уже не раз были атакованы российской армией, передает
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