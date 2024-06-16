Зеленский уверен, что получит истребители F-16 в ближайшее время

16 июня 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Ранее Дания обещала предоставить Украине несколько истребителей F-16 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев надеется, что в ближайшее время начнутся поставки истребителей F-16 со стороны Дании. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский по итогу встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. «Во время встречи у нас была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время. Отдельно говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Метте Фредериксен прибыла на саммит по Украине в Швейцарии. На нем должны были обсуждаться пути урегулирования конфликта. Однако часть присутствующих затрагивала тему поставок нового вооружения. Как прошел первый день саммита — в материале URA.RU. Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Украина быстро лишится новых истребителей. По его словам, ВС РФ их уничтожат на открытых аэродромах. Возможные места дислокации F-16 уже не раз были атакованы российской армией, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев надеется, что в ближайшее время начнутся поставки истребителей F-16 со стороны Дании. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский по итогу встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. «Во время встречи у нас была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время. Отдельно говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Метте Фредериксен прибыла на саммит по Украине в Швейцарии. На нем должны были обсуждаться пути урегулирования конфликта. Однако часть присутствующих затрагивала тему поставок нового вооружения. Как прошел первый день саммита — в материале URA.RU. Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Украина быстро лишится новых истребителей. По его словам, ВС РФ их уничтожат на открытых аэродромах. Возможные места дислокации F-16 уже не раз были атакованы российской армией, передает МК.RU.