В челябинских кафе и барах ограничат ночную продажу пива

Челябинским «наливайкам» в жилых домах запретят работать по ночам
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглосуточную продажу пива отменят
Круглосуточную продажу пива отменят Фото:

Комитет по экономической политике заксобрания Челябинской области 19 июня поддержал законопроект, ограничивающий ночную продажу пива в кафе и барах, известных в народе как «наливайки». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Сегодня временные ограничения продажи пива и пивных напитков, медовухи, сидра и пуаре в объектах общественного питания не установлены. И периодически это приводит к тому, что в ночное время нетрезвые посетители совершают правонарушения. Предлагаемые изменения позволят сделать более цивилизованной работу пунктов розлива спиртных напитков, а ограничение времени продажи будет способствовать соблюдению закона о тишине, — цитируют в пресс-службе председателя комитета Евгения Илле.

Законопроект запрещает продажу пива и пивных напитков с 22:00 до 10:00 в рабочие дни и с 23:00 до 10:00 часов в нерабочие и праздничные дни. При этом он не касается новогодней ночи.

Кроме того, законопроект уточняет, в каких именно заведениях может осуществляться такая продажа и какие напитки там могут быть реализованы. В частности, речь идет о так называемых «наливайках», расположенных в жилых домах, в том числе в пристроях к ним. Ранее в таких заведениях пиво могло продаваться круглосуточно.

Законопроект об ограничениях на ночную продажу пива внесен в повестку на ближайшее заседание законодательного собрания. Он будет рассмотрен 27 июня.

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Комитет по экономической политике заксобрания Челябинской области 19 июня поддержал законопроект, ограничивающий ночную продажу пива в кафе и барах, известных в народе как «наливайки». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Сегодня временные ограничения продажи пива и пивных напитков, медовухи, сидра и пуаре в объектах общественного питания не установлены. И периодически это приводит к тому, что в ночное время нетрезвые посетители совершают правонарушения. Предлагаемые изменения позволят сделать более цивилизованной работу пунктов розлива спиртных напитков, а ограничение времени продажи будет способствовать соблюдению закона о тишине, — цитируют в пресс-службе председателя комитета Евгения Илле. Законопроект запрещает продажу пива и пивных напитков с 22:00 до 10:00 в рабочие дни и с 23:00 до 10:00 часов в нерабочие и праздничные дни. При этом он не касается новогодней ночи. Кроме того, законопроект уточняет, в каких именно заведениях может осуществляться такая продажа и какие напитки там могут быть реализованы. В частности, речь идет о так называемых «наливайках», расположенных в жилых домах, в том числе в пристроях к ним. Ранее в таких заведениях пиво могло продаваться круглосуточно. Законопроект об ограничениях на ночную продажу пива внесен в повестку на ближайшее заседание законодательного собрания. Он будет рассмотрен 27 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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