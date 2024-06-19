Завод в Челябинской области выпускал сыры по поддельным документам

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Завод продавал сыр с поддельной документацией
Завод продавал сыр с поддельной документацией Фото:

Молокозавод в Челябинской области выпускал сыры по поддельным документам о лабораторных испытаниях. Как 19 июня URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, три декларации о соответствии подготовлены на основе протоколов испытаний, которых не было.

«Объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований молочному заводу в регионе. Предприятие неправомерно оформило декларации о соответствии выпускаемой продукции требованиям технических регламентов», — прокомментировали URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве усомнились в качестве продукции. Испытательный центр в подмосковном Орехово-Зуево опроверг выдачу результатов. В связи с обнаруженными нарушениями управление объявило предприятию предостережение.

Ранее у того же производителя отозвали 16 деклараций о несоответствии на различные виды молочной продукции из-за предоставления недостоверных лабораторных протоколов. Правоохранительные органы и Роспотребнадзор информированы обо всех случаях нарушений для принятия соответствующих мер.

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Молокозавод в Челябинской области выпускал сыры по поддельным документам о лабораторных испытаниях. Как 19 июня URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, три декларации о соответствии подготовлены на основе протоколов испытаний, которых не было. «Объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований молочному заводу в регионе. Предприятие неправомерно оформило декларации о соответствии выпускаемой продукции требованиям технических регламентов», — прокомментировали URA.RU в Россельхознадзоре. В ведомстве усомнились в качестве продукции. Испытательный центр в подмосковном Орехово-Зуево опроверг выдачу результатов. В связи с обнаруженными нарушениями управление объявило предприятию предостережение. Ранее у того же производителя отозвали 16 деклараций о несоответствии на различные виды молочной продукции из-за предоставления недостоверных лабораторных протоколов. Правоохранительные органы и Роспотребнадзор информированы обо всех случаях нарушений для принятия соответствующих мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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