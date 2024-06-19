Завод в Челябинской области выпускал сыры по поддельным документам

Молокозавод в Челябинской области выпускал сыры по поддельным документам о лабораторных испытаниях. Как 19 июня URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, три декларации о соответствии подготовлены на основе протоколов испытаний, которых не было.
«Объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований молочному заводу в регионе. Предприятие неправомерно оформило декларации о соответствии выпускаемой продукции требованиям технических регламентов», — прокомментировали URA.RU в Россельхознадзоре.
В ведомстве усомнились в качестве продукции. Испытательный центр в подмосковном Орехово-Зуево опроверг выдачу результатов. В связи с обнаруженными нарушениями управление объявило предприятию предостережение.
Ранее у того же производителя отозвали 16 деклараций о несоответствии на различные виды молочной продукции из-за предоставления недостоверных лабораторных протоколов. Правоохранительные органы и Роспотребнадзор информированы обо всех случаях нарушений для принятия соответствующих мер.
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