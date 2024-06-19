Драка школьников в Челябинске закончилась поножовщиной

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В отношении школьника, схватившегося за нож во время разборки, возбуждено уголовное дело
В отношении школьника, схватившегося за нож во время разборки, возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске конфликт между двумя девятиклассниками закончился ножевыми ранениями с последующей госпитализацией одного из дерущихся. Об этом URA.RU 10 июня рассказал источник в силовых структурах.

«Конфликт произошел в Ленинском районе города. Два девятиклассника (одному из них 15 лет, второму — 16 лет) что-то не поделили между собой. По итогу конфликт закончился рукоприкладством. Тот, что помладше после пропущенного удара схватился за нож и пырнул им оппонента», — рассказал источник.

По словам другого источника, потерпевшего доставили в городскую больницу №1. У него было зафиксировано несколько проникающих ножевых ранений. Сейчас он находится под наблюдением врачей. А в отношении школьника с ножом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту следователем СО по Ленинскому району Челябинска устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске конфликт между двумя девятиклассниками закончился ножевыми ранениями с последующей госпитализацией одного из дерущихся. Об этом URA.RU 10 июня рассказал источник в силовых структурах. «Конфликт произошел в Ленинском районе города. Два девятиклассника (одному из них 15 лет, второму — 16 лет) что-то не поделили между собой. По итогу конфликт закончился рукоприкладством. Тот, что помладше после пропущенного удара схватился за нож и пырнул им оппонента», — рассказал источник. По словам другого источника, потерпевшего доставили в городскую больницу №1. У него было зафиксировано несколько проникающих ножевых ранений. Сейчас он находится под наблюдением врачей. А в отношении школьника с ножом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту следователем СО по Ленинскому району Челябинска устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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