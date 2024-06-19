Свердловчан предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре в течение двух дней

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Непогода продлится до 20 июня
Непогода продлится до 20 июня Фото:

В Свердловской области 19-20 июня ожидаются ливни, крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Жителей региона призвали быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! Во второй половине дня 19 и на протяжении дня 20 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — следует из сообщения.

Свердловчан просят на время непогоды отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов. Автомобилистов призвали не пытаться преодолевать подтопленные участки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».

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В Свердловской области 19-20 июня ожидаются ливни, крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Жителей региона призвали быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! Во второй половине дня 19 и на протяжении дня 20 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — следует из сообщения. Свердловчан просят на время непогоды отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов. Автомобилистов призвали не пытаться преодолевать подтопленные участки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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