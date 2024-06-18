Авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы из ЯНАО в Москву

Самолеты из Салехарда будут летать в аэропорт Домодедово (архивное фото)
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Салехарда в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Рейс 9832 Москва (Домодедово) — Салехард. Вылет 29 июня из Москвы в 11:10. Рейс 9831 Салехард — Москва (Домодедово), вылет из Салехарда в 17:00», — говорится в сообщении на официальной странице авиакомпании «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало о дополнительных авиарейсах из Ноябрьска и Надыма. Летом больше самолетов будут летать в Тюмень, Москву, Уфу и Сочи.
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