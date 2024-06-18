18 июня 2024

Авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы из ЯНАО в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты из Салехарда будут летать в аэропорт Домодедово (архивное фото)
Самолеты из Салехарда будут летать в аэропорт Домодедово (архивное фото) Фото:

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Салехарда в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейс 9832 Москва (Домодедово) — Салехард. Вылет 29 июня из Москвы в 11:10. Рейс 9831 Салехард — Москва (Домодедово), вылет из Салехарда в 17:00», — говорится в сообщении на официальной странице авиакомпании «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало о дополнительных авиарейсах из Ноябрьска и Надыма. Летом больше самолетов будут летать в Тюмень, Москву, Уфу и Сочи.

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Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Салехарда в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Рейс 9832 Москва (Домодедово) — Салехард. Вылет 29 июня из Москвы в 11:10. Рейс 9831 Салехард — Москва (Домодедово), вылет из Салехарда в 17:00», — говорится в сообщении на официальной странице авиакомпании «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о дополнительных авиарейсах из Ноябрьска и Надыма. Летом больше самолетов будут летать в Тюмень, Москву, Уфу и Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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