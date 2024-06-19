В Челябинске суд приговорил к различным срокам членов одной из самых известных в городе банд, известной как «Халиулинские». На скамье подсудимых оказалось сразу семь человек. URA.RU собрало информацию об этой ОПГ.
Начало пути в криминал
Первым главарем банды был Александр Резванов, известный в криминальном мире как Халя или Николаич. Именно от его отцовской фамилии (Халиулин) и пошло название ОПГ. Но в 2006 году его и еще четверых членов банды расстреляли конкуренты. После этого власть некоторое время делили между собой Павел Клевакин (Клепа) и Иван Югай (Ваня Резаный). В 2013 году Югай начал управлять бандой практически самостоятельно.
От разбоя до вымогательства
Судя по предъявленным обвинениям (они касались лишь малого числа эпизодов, достоверно выявленных и доказанных) «Халиулинские» не гнушались ничем, не пропуская мимо рук даже незначительные суммы. Так, В 2017 году члены банды несколько раз «кошмарили» водителя маршрутки ради того, чтобы он платил им 50 рублей в день. Правда, к 2020 году маршрутчик успел выплатить преступникам более 50 тысяч рублей. И вряд ли он был такой один.
У хозяина автосервиса в Копейске вымогали деньги на его собственном предприятии, а также подстерегали в других местах, требуя по 20 тысяч рублей ежемесячно. Бандиты не побрезговали отобрать у него и золотую цепь, избивали, грозили утопить.
По заказу знакомого халиулинские в буквально смысле слова «выбили» у башкирского бизнесмена миллион рублей. Затем пришли к нему еще раз, разжившись на еще несколько сот тысяч рублей уже «для себя». Подобные же заказы они исполняли и применительно к другим людям.
Преддверием конца ОПГ стали налеты на металлоприемки в 2020 году. Здесь в ход шли металлические прутья, травматы, охотничье ружье., не говоря уже о банальных избиениях.
Разгром ОПГ
В мае 2020 года Клевакин был задержан с еще шестью членами банды при очередном налете на металлобазу. Они пытались скрыться и открыли огонь по силовикам, но тех это не остановило. Восьми членам ОПГ предъявили обвинения в грабеже, вымогательстве, хулиганстве, самоуправстве, хранении оружия и причинении вреда здоровья легкой и средней тяжести. Югаю также инкриминировали ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Но после эту статью из дела убрали.
Конец преступной карьеры
В результате двое лидеров группировки Иван Югай по кличке Ваня Резаный и Павел Клевакин по прозвищу Клепа получили шесть лет и три месяца колонии строгого режима. Азат Бабаев получил шесть лет три месяца колонии общего режима, Илья Жижкун — три года и семь месяцев общего режима, Руслан Саматов — четыре года и месяц строгого режима, Максим Соков — три года условно. Нодирбеку Аманбаеву назначили четыре года колонии общего режима. Но суд счел наказание отбытым и освободил его из-под стражи.
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