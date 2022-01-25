Суд вернул в прокуратуру дело лидеров челябинской ОПГ

Курчатовский суд выступил против смягчения наказания лидеру группировки (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Курчатовский районный суд Челябинска вернул в прокуратуру дело организованной преступной группировки «Халиулинские». Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, один из подсудимых пытается смягчить наказание, исключив из дела обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии.

«Изначально дело так называемых членов группировки „Халиулинские“ рассматривал областной суд, поскольку одного из его лидеров обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии. Потом на стадии рассмотрения дело переквалифицировали и из него исключили статью 210.1 УК РФ. И дело вернулось в Курчатовский районный суд. Районный судья посчитал, что нельзя смягчать данную статью и вернул дело в прокуратуру. В надзорном ведомстве теперь предстоит пересмотреть статьи обвинения одному из лидеров ОПГ», — сообщил URA.RU источник.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области URA.RU подтвердили, что материалы по делу группировки ввернули в надзорное ведомство. От подробных комментариев в надзорном ведомстве воздержались.

Название ОПГ «Халиулинские» произошло от отцовской фамилии Александра Резванова (Халя, Николаич). Халиулин считался неформальным хозяином Тракторозаводского района Челябинска. Резванова и еще четверых человек расстреляли киллеры в 2006 году.

Криминальная империя распалась и часть группировки возглавил Павел Клевакин по прозвищу Клепа. Еще одним лидером считается Иван Югай (Ваня Резаный), которого и обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ).

В мае 2020 года Клевакина задержали вместе с еще шестью участниками ограбления металлобазы. Во время ареста преступники открыли огонь из пистолета и успели достать из чехла ружье. Югай скрылся с еще одним сообщником, но впоследствии задержали и их. По делу также проходит уроженец Миасса Зураб Маргвелашвили (Енделадзе), известный в криминальном мире как Зураб Кутаисский.

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