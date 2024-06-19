В аэропорту Челябинска установили бесплатные коляски для пассажиров с детьми

В аэропорту имени Курчатова (Челябинск) для пассажиров, путешествующих с детьми, запустили сервис по предоставлению колясок. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-службе аэропорта, услуга действует в тестовом режиме.
«Аэропорт Курчатов запускает в тестовом режиме бесплатный сервис по предоставлению в краткосрочное пользование детских колясок для прилетающих пассажиров с детьми. Они размещены в телетрапе в специальном месте только для внутрироссийских рейсов», — сообщили в пресс-службе.
Из зоны выдачи багажа вывоз колясок будет запрещен. В каждую коляску встроен пояс безопасности, а воспользоваться услугой могут пассажиры с детьми от семи месяцев до трех лет.
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