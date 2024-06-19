В аэропорту Челябинска установили бесплатные коляски для пассажиров с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатные коляски будут доступны для пассажиров внутрироссийских рейсов
Бесплатные коляски будут доступны для пассажиров внутрироссийских рейсов Фото:

В аэропорту имени Курчатова (Челябинск) для пассажиров, путешествующих с детьми, запустили сервис по предоставлению колясок. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-службе аэропорта, услуга действует в тестовом режиме.

«Аэропорт Курчатов запускает в тестовом режиме бесплатный сервис по предоставлению в краткосрочное пользование детских колясок для прилетающих пассажиров с детьми. Они размещены в телетрапе в специальном месте только для внутрироссийских рейсов», — сообщили в пресс-службе.

Из зоны выдачи багажа вывоз колясок будет запрещен. В каждую коляску встроен пояс безопасности, а воспользоваться услугой могут пассажиры с детьми от семи месяцев до трех лет.

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В аэропорту имени Курчатова (Челябинск) для пассажиров, путешествующих с детьми, запустили сервис по предоставлению колясок. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-службе аэропорта, услуга действует в тестовом режиме. «Аэропорт Курчатов запускает в тестовом режиме бесплатный сервис по предоставлению в краткосрочное пользование детских колясок для прилетающих пассажиров с детьми. Они размещены в телетрапе в специальном месте только для внутрироссийских рейсов», — сообщили в пресс-службе. Из зоны выдачи багажа вывоз колясок будет запрещен. В каждую коляску встроен пояс безопасности, а воспользоваться услугой могут пассажиры с детьми от семи месяцев до трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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