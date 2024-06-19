Тюменец стал лотерейным миллионером

Выигрыш мужчина потратит на закрытие кредитов
Водитель из Тюмени выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Об этом рассказали в пресс-службе «Национальная Лотерея». Розыгрыш проходил в день рождения победителя.
«Тираж выпал на его день рождения, поэтому выигрыш оказался настоящим подарком. Из приобретенных четырех билетов два не выиграли ничего, один принес 100 рублей, зато другой — 2,5 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что деньги мужчина хочет потратить на закрытие кредитов. Свое имя он попросил не раскрывать.
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