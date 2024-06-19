Тюменец стал лотерейным миллионером

Водитель из Тюмени выиграл в лотерее 2,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выигрыш мужчина потратит на закрытие кредитов
Выигрыш мужчина потратит на закрытие кредитов Фото:

Водитель из Тюмени выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Об этом рассказали в пресс-службе «Национальная Лотерея». Розыгрыш проходил в день рождения победителя.

«Тираж выпал на его день рождения, поэтому выигрыш оказался настоящим подарком. Из приобретенных четырех билетов два не выиграли ничего, один принес 100 рублей, зато другой — 2,5 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе. 

Отмечается, что деньги мужчина хочет потратить на закрытие кредитов. Свое имя он попросил не раскрывать.

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Водитель из Тюмени выиграл 2,5 миллиона рублей в лотерею. Об этом рассказали в пресс-службе «Национальная Лотерея». Розыгрыш проходил в день рождения победителя. «Тираж выпал на его день рождения, поэтому выигрыш оказался настоящим подарком. Из приобретенных четырех билетов два не выиграли ничего, один принес 100 рублей, зато другой — 2,5 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе.  Отмечается, что деньги мужчина хочет потратить на закрытие кредитов. Свое имя он попросил не раскрывать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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