Минтруд Якутии опроверг слух о новых выплатах для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новой выплаты для школьников в размере 15 тысяч рублей нет в перечне актуальных выплат на сайте Социального фонда России
Новой выплаты для школьников в размере 15 тысяч рублей нет в перечне актуальных выплат на сайте Социального фонда России Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что российские школьники с 1 сентября смогут получить выплаты в размере 15 тысяч рублей, оказалась недостоверной. Ее опровергло Министерство труда и социального развития Якутии. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. 

«В социальных сетях распространяется информация о назначении единовременной выплаты школьникам от 6 до 17 лет. На данную новость Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) информирует, что рассылаемые тексты не соответствуют действительности», — сообщило ведомство в своем официальном telegram-канале. 

Также в министерстве труда Якутии попросили граждан быть бдительными. В перечне актуальных пособий для семей с детьми школьного возраста на сайте Социального фонда России выплата, о которой идет речь в распространяемых сообщениях, также отсутствует.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Распространяемая в социальных сетях информация о том, что российские школьники с 1 сентября смогут получить выплаты в размере 15 тысяч рублей, оказалась недостоверной. Ее опровергло Министерство труда и социального развития Якутии. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.  «В социальных сетях распространяется информация о назначении единовременной выплаты школьникам от 6 до 17 лет. На данную новость Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) информирует, что рассылаемые тексты не соответствуют действительности», — сообщило ведомство в своем официальном telegram-канале.  Также в министерстве труда Якутии попросили граждан быть бдительными. В перечне актуальных пособий для семей с детьми школьного возраста на сайте Социального фонда России выплата, о которой идет речь в распространяемых сообщениях, также отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...