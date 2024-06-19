Распространяемая в социальных сетях информация о том, что российские школьники с 1 сентября смогут получить выплаты в размере 15 тысяч рублей, оказалась недостоверной. Ее опровергло Министерство труда и социального развития Якутии. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«В социальных сетях распространяется информация о назначении единовременной выплаты школьникам от 6 до 17 лет. На данную новость Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) информирует, что рассылаемые тексты не соответствуют действительности», — сообщило ведомство в своем официальном telegram-канале.
Также в министерстве труда Якутии попросили граждан быть бдительными. В перечне актуальных пособий для семей с детьми школьного возраста на сайте Социального фонда России выплата, о которой идет речь в распространяемых сообщениях, также отсутствует.
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