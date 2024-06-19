В Екатеринбурге поймали пермяка из розыска, угрожавшего убийством женщине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали 18 июня в Екатеринбурге
Мужчину задержали 18 июня в Екатеринбурге Фото:

Сотрудники ГУФСИН задержали в Екатеринбурге мужчину, находившегося в розыске, после угроз убийством представительнице филиала уголовно-исполнительной инспекции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Осужденный к 440 часам обязательных работ, числившийся за ГУФСИН по Пермскому краю, находившийся в розыске, уклонялся от наказания. Когда с ним встретилась сотрудница филиала уголовно-исполнительной инспекции пермского ГУФСИН, где он состоял на учете, он стал угрожать ей убийством и физической расправой», — следует из сообщения. Мужчину задержали в съемочной квартире Екатеринбурга 18 июня.

После жалобы сотрудницы на осужденного была направлена ориентировка свердловским сыщикам. Теперь ему грозит реальное лишение свободы.

Мужчине грозит реальное решение свободы
Мужчине грозит реальное решение свободы
Фото:

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Сотрудники ГУФСИН задержали в Екатеринбурге мужчину, находившегося в розыске, после угроз убийством представительнице филиала уголовно-исполнительной инспекции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН. «Осужденный к 440 часам обязательных работ, числившийся за ГУФСИН по Пермскому краю, находившийся в розыске, уклонялся от наказания. Когда с ним встретилась сотрудница филиала уголовно-исполнительной инспекции пермского ГУФСИН, где он состоял на учете, он стал угрожать ей убийством и физической расправой», — следует из сообщения. Мужчину задержали в съемочной квартире Екатеринбурга 18 июня. После жалобы сотрудницы на осужденного была направлена ориентировка свердловским сыщикам. Теперь ему грозит реальное лишение свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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