Сотрудники ГУФСИН задержали в Екатеринбурге мужчину, находившегося в розыске, после угроз убийством представительнице филиала уголовно-исполнительной инспекции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.
«Осужденный к 440 часам обязательных работ, числившийся за ГУФСИН по Пермскому краю, находившийся в розыске, уклонялся от наказания. Когда с ним встретилась сотрудница филиала уголовно-исполнительной инспекции пермского ГУФСИН, где он состоял на учете, он стал угрожать ей убийством и физической расправой», — следует из сообщения. Мужчину задержали в съемочной квартире Екатеринбурга 18 июня.
После жалобы сотрудницы на осужденного была направлена ориентировка свердловским сыщикам. Теперь ему грозит реальное лишение свободы.
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