Спикер думы Сургута Слепов предложил мэрии найти новое место для речного вокзала

Спикер думы Сургута максим Слепов предложил властям города пересмотреть расположение речного вокзала и разместить его в районе ТЦ «Сити Молл», где идет строительство новой набережной. Об этом он заявил во время думского комитета, сообщил источник URA.RU.
«По словам Слепова, данный район активно развивается, и размещение там речного вокзала логично. Расположение же старого речного вокзала в районе Черного мыса не совсем удобно. Там нет такой развитой дорожной инфраструктуры, а ее строительство дорого обойдется», — сообщил источник.
Также Слепов отметил, что в этом году в рамках реализации проекта НТЦ будет открыта новая набережная с причалом. Директор городского департамента архитектуры Алексей Фокеев пообещал направить предложение для рассмотрения в окружной департамент пространственного развития.
Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Сургута Слепов предложил мэрии пересмотреть расположение автобусного вокзала. Он попросил расположить его за железной дорогой в районе улицы Западная.
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