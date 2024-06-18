18 июня 2024

Спикер думы Сургута Слепов предложил мэрии найти новое место для речного вокзала

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение от Максима Слепова поступило на думском комитете
Предложение от Максима Слепова поступило на думском комитете Фото:

Спикер думы Сургута максим Слепов предложил властям города пересмотреть расположение речного вокзала и разместить его в районе ТЦ «Сити Молл», где идет строительство новой набережной. Об этом он заявил во время думского комитета, сообщил источник URA.RU.

«По словам Слепова, данный район активно развивается, и размещение там речного вокзала логично. Расположение же старого речного вокзала в районе Черного мыса не совсем удобно. Там нет такой развитой дорожной инфраструктуры, а ее строительство дорого обойдется», — сообщил источник.

Также Слепов отметил, что в этом году в рамках реализации проекта НТЦ будет открыта новая набережная с причалом. Директор городского департамента архитектуры Алексей Фокеев пообещал направить предложение для рассмотрения в окружной департамент пространственного развития.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Сургута Слепов предложил мэрии пересмотреть расположение автобусного вокзала. Он попросил расположить его за железной дорогой в районе улицы Западная.

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Спикер думы Сургута максим Слепов предложил властям города пересмотреть расположение речного вокзала и разместить его в районе ТЦ «Сити Молл», где идет строительство новой набережной. Об этом он заявил во время думского комитета, сообщил источник URA.RU. «По словам Слепова, данный район активно развивается, и размещение там речного вокзала логично. Расположение же старого речного вокзала в районе Черного мыса не совсем удобно. Там нет такой развитой дорожной инфраструктуры, а ее строительство дорого обойдется», — сообщил источник. Также Слепов отметил, что в этом году в рамках реализации проекта НТЦ будет открыта новая набережная с причалом. Директор городского департамента архитектуры Алексей Фокеев пообещал направить предложение для рассмотрения в окружной департамент пространственного развития. Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Сургута Слепов предложил мэрии пересмотреть расположение автобусного вокзала. Он попросил расположить его за железной дорогой в районе улицы Западная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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