В ХМАО суд отправил нефтяника из дочки «Роснефти» в тюрьму за коррупцию

Ханты-Мансийский районный суд приговорил экс-сотрудника компании «РН-Бурение», дочернее общество «Роснефти», к четырем годам лишения свободу и штрафу в 200 тысяч рублей. Его признали виновным за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Он (бывший сотрудник Ханты-Мансийского филиала ООО „РН-Бурение“) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подсудимый в апреле 2022 года, используя свое служебное положение, получил от сотрудника подрядной организации денежные средства в размере 200 тыс. рублей за непринятие мер по проведению претензионно-исковой работы», — рассказали агентству.
Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строго режима. Также суд обязал его выплатить штраф в 200 тысяч рублей.
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