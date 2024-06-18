18 июня 2024

В ХМАО суд отправил нефтяника из дочки «Роснефти» в тюрьму за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-работника «РН-Бурение» приговорили к 4 годам тюрьмы за коррупцию
Экс-работника «РН-Бурение» приговорили к 4 годам тюрьмы за коррупцию Фото:

Ханты-Мансийский районный суд приговорил экс-сотрудника компании «РН-Бурение», дочернее общество «Роснефти», к четырем годам лишения свободу и штрафу в 200 тысяч рублей. Его признали виновным за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Он (бывший сотрудник Ханты-Мансийского филиала ООО „РН-Бурение“) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подсудимый в апреле 2022 года, используя свое служебное положение, получил от сотрудника подрядной организации денежные средства в размере 200 тыс. рублей за непринятие мер по проведению претензионно-исковой работы», — рассказали агентству.

Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строго режима. Также суд обязал его выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

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Ханты-Мансийский районный суд приговорил экс-сотрудника компании «РН-Бурение», дочернее общество «Роснефти», к четырем годам лишения свободу и штрафу в 200 тысяч рублей. Его признали виновным за взятку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Он (бывший сотрудник Ханты-Мансийского филиала ООО „РН-Бурение“) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подсудимый в апреле 2022 года, используя свое служебное положение, получил от сотрудника подрядной организации денежные средства в размере 200 тыс. рублей за непринятие мер по проведению претензионно-исковой работы», — рассказали агентству. Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строго режима. Также суд обязал его выплатить штраф в 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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