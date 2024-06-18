Боец награжден орденом Мужества посмертно (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Лабытнанги (ЯНАО) Иван Клочков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Иван Клочков проходил военную службу в должности механика-водителя отделения радиопомех радиоэлектронной борьбы. Погиб при выполнении задач», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Лабытнанги.
Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с ним состоится 20 июня в 13:00 на новом кладбище.
Погибший на СВО Иван Клочков
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!