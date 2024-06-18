18 июня 2024

Механик-водитель из ЯНАО погиб в ходе специальной военной операции. Фото

Военнослужащий Иван Клочков из Лабытнанги погиб в зоне проведения СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец награжден орденом Мужества посмертно (архивное фото)
Боец награжден орденом Мужества посмертно (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Лабытнанги (ЯНАО) Иван Клочков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Иван Клочков проходил военную службу в должности механика-водителя отделения радиопомех радиоэлектронной борьбы. Погиб при выполнении задач», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Лабытнанги.

Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с ним состоится 20 июня в 13:00 на новом кладбище.

Погибший на СВО Иван Клочков
Погибший на СВО Иван Клочков
Фото:

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В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Лабытнанги (ЯНАО) Иван Клочков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Иван Клочков проходил военную службу в должности механика-водителя отделения радиопомех радиоэлектронной борьбы. Погиб при выполнении задач», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Лабытнанги. Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с ним состоится 20 июня в 13:00 на новом кладбище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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