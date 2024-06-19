Гинцбург раскрыл, когда будет готова вакцина от рака

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду на создание вакцины от рака в ближайшем будущем. По его словам, это большой проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, и работа над ним ведется совместно с ведущими онкологическими институтами.
«Это не сегодня и не завтра произойдет, хотя в этом направлении у нас есть очень большой проект, который поддержан президентом нашей страны», — заявил Гинцбург. Слова передает проект «ТАСС. Дети».
По его словам, данный проект разрабатывается вместе с ведущими онкологическими институтами и Центра им. Гамалеи. Гинцбург отметил, что главной целью центра является создание универсальной молекулярной вакцины, которая станет основой для разработки индивидуальных, персонализированных вакцин для каждого пациента с раком.
Ранее онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пащенко заявила, что рак способны уничтожить препараты нового класса, например достарлимаб. В ходе клинических испытаний он вызвал ремиссию у всех участников. Однако его еще нельзя рекомендовать. Балтийский университет также создал наночастицы на основе оксида железа, убивающие рак, передает «Ридус».
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