Гинцбург раскрыл, когда будет готова вакцина от рака

Гинцбург: вакцина от рака появится в ближайшем будущем
© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках проекта проводится совместная работа ведущих онкологических институтов и Центра им. Гамалеи, передает Александр Гинцбург
В рамках проекта проводится совместная работа ведущих онкологических институтов и Центра им. Гамалеи, передает Александр Гинцбург Фото:

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду на создание вакцины от рака в ближайшем будущем. По его словам, это большой проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, и работа над ним ведется совместно с ведущими онкологическими институтами.

«Это не сегодня и не завтра произойдет, хотя в этом направлении у нас есть очень большой проект, который поддержан президентом нашей страны», — заявил Гинцбург. Слова передает проект «ТАСС. Дети». 

По его словам, данный проект разрабатывается вместе с ведущими онкологическими институтами и Центра им. Гамалеи. Гинцбург отметил, что главной целью центра является создание универсальной молекулярной вакцины, которая станет основой для разработки индивидуальных, персонализированных вакцин для каждого пациента с раком.

Ранее онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пащенко заявила, что рак способны уничтожить препараты нового класса, например достарлимаб. В ходе клинических испытаний он вызвал ремиссию у всех участников. Однако его еще нельзя рекомендовать. Балтийский университет также создал наночастицы на основе оксида железа, убивающие рак, передает «Ридус». 

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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду на создание вакцины от рака в ближайшем будущем. По его словам, это большой проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, и работа над ним ведется совместно с ведущими онкологическими институтами. «Это не сегодня и не завтра произойдет, хотя в этом направлении у нас есть очень большой проект, который поддержан президентом нашей страны», — заявил Гинцбург. Слова передает проект «ТАСС. Дети».  По его словам, данный проект разрабатывается вместе с ведущими онкологическими институтами и Центра им. Гамалеи.  Гинцбург отметил, что главной целью центра является создание универсальной молекулярной вакцины, которая станет основой для разработки индивидуальных, персонализированных вакцин для каждого пациента с раком. Ранее онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пащенко заявила, что рак способны уничтожить препараты нового класса, например достарлимаб. В ходе клинических испытаний он вызвал ремиссию у всех участников. Однако его еще нельзя рекомендовать. Балтийский университет также создал наночастицы на основе оксида железа, убивающие рак, передает «Ридус». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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