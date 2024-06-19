На День города в Екатеринбург везут группу, чьи концерты срывались дважды

В Екатеринбурге на Дне города выступит группа Dabro
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, dabro, дабро, засидкевич иван, засидкевич михаил
Dabro известны хитами «Юность» и «На часах ноль-ноль» Фото:

Группа Dabro (с 2,8 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке») будет одним из хедлайнеров Дня города (17 августа) в Екатеринбурге. На это указывают комментарии мэра Алексея Орлова и источника URA.RU, близкого к оргкомитету.

Орлов анонсировал корреспонденту, что на главный городской праздник привезут артистов, которых «долго пытались заманить, но не удавалось». Название группы он не назвал — «чтобы не убивать интригу».

Информированный собеседник агентства на условиях анонимности поделился: «Приглашена группа Dabro. Она должна была выступить еще на 300-летии [Екатеринбурга] в 2023 году. Потом звали на 9 Мая, но, поскольку из-за теракта в „Крокусе“ массовые мероприятия были отменены, концерт перенесся на День города. Вот-вот должны быть достигнуты финальные договоренности».

Где именно будут выступать артисты, пока неизвестно. Последний раз группа Dabro пела в Екатеринбурге на юбилейном концерте Big Love Show в феврале 2024 года.

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Группа Dabro (с 2,8 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке») будет одним из хедлайнеров Дня города (17 августа) в Екатеринбурге. На это указывают комментарии мэра Алексея Орлова и источника URA.RU, близкого к оргкомитету. Орлов анонсировал корреспонденту, что на главный городской праздник привезут артистов, которых «долго пытались заманить, но не удавалось». Название группы он не назвал — «чтобы не убивать интригу». Информированный собеседник агентства на условиях анонимности поделился: «Приглашена группа Dabro. Она должна была выступить еще на 300-летии [Екатеринбурга] в 2023 году. Потом звали на 9 Мая, но, поскольку из-за теракта в „Крокусе“ массовые мероприятия были отменены, концерт перенесся на День города. Вот-вот должны быть достигнуты финальные договоренности». Где именно будут выступать артисты, пока неизвестно. Последний раз группа Dabro пела в Екатеринбурге на юбилейном концерте Big Love Show в феврале 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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