На День города в Екатеринбург везут группу, чьи концерты срывались дважды

В Екатеринбурге на Дне города выступит группа Dabro

19 июня 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Dabro известны хитами «Юность» и «На часах ноль-ноль» Фото: Илья Московец © URA.RU Группа Dabro (с 2,8 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке») будет одним из хедлайнеров Дня города (17 августа) в Екатеринбурге. На это указывают комментарии мэра Алексея Орлова и источника URA.RU, близкого к оргкомитету. Орлов анонсировал корреспонденту, что на главный городской праздник привезут артистов, которых «долго пытались заманить, но не удавалось». Название группы он не назвал — «чтобы не убивать интригу». Информированный собеседник агентства на условиях анонимности поделился: «Приглашена группа Dabro. Она должна была выступить еще на 300-летии [Екатеринбурга] в 2023 году. Потом звали на 9 Мая, но, поскольку из-за теракта в „Крокусе“ массовые мероприятия были отменены, концерт перенесся на День города. Вот-вот должны быть достигнуты финальные договоренности». Где именно будут выступать артисты, пока неизвестно. Последний раз группа Dabro пела в Екатеринбурге на юбилейном концерте Big Love Show в феврале 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа Dabro (с 2,8 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке») будет одним из хедлайнеров Дня города (17 августа) в Екатеринбурге. На это указывают комментарии мэра Алексея Орлова и источника URA.RU, близкого к оргкомитету. Орлов анонсировал корреспонденту, что на главный городской праздник привезут артистов, которых «долго пытались заманить, но не удавалось». Название группы он не назвал — «чтобы не убивать интригу». Информированный собеседник агентства на условиях анонимности поделился: «Приглашена группа Dabro. Она должна была выступить еще на 300-летии [Екатеринбурга] в 2023 году. Потом звали на 9 Мая, но, поскольку из-за теракта в „Крокусе“ массовые мероприятия были отменены, концерт перенесся на День города. Вот-вот должны быть достигнуты финальные договоренности». Где именно будут выступать артисты, пока неизвестно. Последний раз группа Dabro пела в Екатеринбурге на юбилейном концерте Big Love Show в феврале 2024 года.