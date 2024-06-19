В Свердловской области рекордное число выпускников-двухсотбалльников на ЕГЭ

В свердловской области насчитали рекордное число выпускников-двухсотбалльников, достигших максимальных результатов на едином госэкзамене. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.
Впечатляющие успехи показали 13 старшеклассников из Екатеринбурга, Серова, Новоуральска и Невьянска. По актуальной на сегодняшний день информации, более 200 учеников получили 100 баллов. На данный момент известны результаты ЕГЭ по семи предметам.
“100 баллов по русскому языку и 100 баллов по химии получила ученица екатеринбургской гимназии № 161 Полина Ковалева. Школьница с первого класса учится на отлично, а также профессионально занимается художественной гимнастикой. Полина собирается связать свою жизнь с технической профессией”, - приводит ДИП слова директора гимназии №161 Николая Соломеина.
Среди других школ, где зафиксированы двухсотбалльные результаты - СУНЦ УрФУ, гимназия №155, французская гимназия №39 и №35, СУНЦ УрФУ, школа №14, гимназия №104, школы №168 и новоуральского лицея №56 и № 12, а также лицей № 173 и серовская школа № 14.
О первых двухсотбалльников в Екатеринбурге URA.RU сообщили на прошедшей неделе. Также был составлен предварительный рейтинг городских школ-лидеров по количеству выпускников-"отличников". С учетом резервных дней ЕГЭ продлится до 21 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!