В Нижневартовске перекроют дороги на Троицу

В Нижневартовске (ХМАО) перекроют несколько участков дорог во время крестного хода в День Святой Троицы, который отмечают 23 июня. Движение будет перерыто с 10 утра до полудня, сообщила администрация города в своем telegram-канале.
«Время перекрытия: с 10:00 до 12:30. Места перекрытия: улица 60 лет Октября (от улицы Дружбы народов до улицы Чапаева), улица Дружбы народов (от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина), улица Ленина (от улицы Дружбы народов до улицы Чапаева, четная сторона), улица Чапаева (от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина, нечетная сторона», — следует из сообщения.
Крестный ход пройдет в границах 15 и 15А микрорайонов. По маршруту движения выставят ограждения. На Троицу дороги перекроют также и в Сургуте.
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