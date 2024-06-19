Новый вице-мэр Екатеринбурга оформил первую отставку

У нового вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике Константина Шевченко первая отставка: увольняется (бесконфликтно) глава профильного департамента Елена Левина. Об этом она объявила на заседании постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению думы.
«У меня просьба на втором полугодии поддержать департамент, я не знаю, как сложится ситуация. Мне очень приятно было с вами работать, я очень многому научилась», — сказала Левина. По данным URA.RU, она уходит на пенсию. «Договоренность об этом была достигнута давно», — уточнил информированный источник. Другой собеседник привел деталь: «У Левиной в кабинете висел календарь, по которому она отсчитывала дни до выхода на заслуженный отдых».
Левиной 57 лет. Департамент она возглавляла департамент с 2014 года. Известно, что в 2020 году она всерьез рассчитывала стать вице-мэром, но уступила в аппаратной схватке Екатерине Сибирцевой (ее недавно и сменил Шевченко).
Опытные муниципальные служащие до сих пор пересказывают друг другу легенду, якобы Левина и Сибирцева договорились, что вместе пойдут к тогдашнему мэру Александру Высокинскому в кабинет и предложат ему «здесь и сейчас» определиться с новым заместителем. В назначенный час Сибирцева якобы не появилась и позднее поставила Левину перед фактом: «Ты можешь считать меня *****, но только что я была у шефа, и он назначает меня». С тех пор отношения между чиновницами были ужасные.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!