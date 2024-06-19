Жительница Челябинска потеряла в автобусе сознание и получила ожоги

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После поездки в автобусе пассажирка очнулась на остановке
После поездки в автобусе пассажирка очнулась на остановке Фото:

Жительница Челябинска потеряла сознание в автобусе и получила ожоги ноги от прикосновения с радиатором. Как утверждает пострадавшая, инцидент произошел на маршруте №22а.

«Мне обожгло радиатором ногу. Я упала и потеряла сознание», — процитировал пострадавшую «31 канал». По словам девушки, она упала на этот радиатор и ожогов стало больше. ЧП произошло возле остановки «56-й микрорайон».

По словам пострадавшей, она пришла в себя уже на остановке. На помощь пришли не водитель или пассажиры, а прохожие, которые и вызвали скорую. Женщина удивилась, что никто из присутствующих в салоне не оказал ей необходимую поддержку в момент инцидента.

Автобус связывает Ленинский район и микрорайон «Парковый». Перевозчиком выступает компания «Альфа». При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до предприятия, однако оперативно сделать это не удалось.

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Жительница Челябинска потеряла сознание в автобусе и получила ожоги ноги от прикосновения с радиатором. Как утверждает пострадавшая, инцидент произошел на маршруте №22а. «Мне обожгло радиатором ногу. Я упала и потеряла сознание», — процитировал пострадавшую «31 канал». По словам девушки, она упала на этот радиатор и ожогов стало больше. ЧП произошло возле остановки «56-й микрорайон». По словам пострадавшей, она пришла в себя уже на остановке. На помощь пришли не водитель или пассажиры, а прохожие, которые и вызвали скорую. Женщина удивилась, что никто из присутствующих в салоне не оказал ей необходимую поддержку в момент инцидента. Автобус связывает Ленинский район и микрорайон «Парковый». Перевозчиком выступает компания «Альфа». При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до предприятия, однако оперативно сделать это не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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